Zona arancione: quali sono le Regioni a rischio nelle prossime settimane. Cosa cambia

Politica

Sarebbero tre le regioni a rischio di ritorno alla zona arancione. I numeri della pandemia da Covid-19 sono di nuovo in aumento, anche a causa dell’espansione della variante Omicron, e questo ha spinto sia il governo sia le autonomie regionali a prendere provvedimenti.

È ancora in uso il metodo delle zone a colori, ampliato dal decreto del 6 dicembre scorso nel quale è stato introdotto il Super Green Pass, ovvero una certificazione verde solo per vaccinati e guariti entro sei mesi dal Covid, e l’uso della mascherina all’aperto soprattutto nelle zone della movida e delle vie più frequentate (applicato in alcune città).

A queste misure si è aggiunta la proroga dello stato d’emergenza dove nel decreto sono state inserite norme per chi rientra in Italia dopo un soggiorno all’estero.

Zona arancione: quali sono le regioni a rischio

Le regioni a rischio di passaggio in zona arancione sono: Friuli Venezia-Giulia (16% ricoveri in terapia intensiva e 11% in area medica) , Calabria (12% in terapia intensiva e 18% in area medica) e Provincia Autonoma di Bolzano (21% terapia intensiva e 18% in area medica).

Queste regioni sono già in zona gialla ma stanno registrando in questi giorni un peggioramento dei dati; il passaggio potrebbe avvenire nelle prossime settimane e non è escluso che avvenga proprio a ridosso delle festività natalizie.

Ci sono poi anche delle regioni a rischio di passaggio in zona gialla: Veneto, come annunciato già dal Presidente Zaia, Liguria, Provincia Autonoma di Trento e Lombardia (che però al momento resta bianca).

Cosa cambia tra zona gialla e zona arancione: l’esempio dei ristoranti e dei bar

Quali sono dunque le differenze tra zona gialla e zona gialla, soprattutto ora che è in vigore il decreto contenente le misure del Super Green Pass?

In zona gialla si può consumare, ad esempio, pranzo e cena al ristorante anche se con alcune limitazioni nei posti a sedere, mentre in zona arancione no, solo consumazione al banco e asporto per i ristoranti.

Questo almeno prima dell’avvento del Super Green Pass che permetterà a chi ne è in possesso di mantenere uno stile di vita pressocché identico, mentre chi ha un Green Pass classico dovrà mantenere fede alle misure già previste nel nuovo decreto.

Per conoscere le restrizioni previste a livello locale, come ad esempio l’obbligo di mascherina all’aperto occorre consultare gli appositi canali informativi.