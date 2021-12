Oroscopo Acquario domani 19 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 19 dicembre 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per l'Acquario

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 19 dicembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Acquario.

Occhio, cari Acquario, alle posizioni scomode e svantaggiose in cui troverete la Luna e Venere nel corso di questa domenica. State attenti a come vi organizzate la giornata lavorativa, evitando di farvi carico di troppe mansioni e facendo tutto con la giusta calma. L’amore, invece, sembra poter essere piuttosto tranquillo, anche se forse un vecchio problema tornerà a bussare alla vostra porta.

Leggi l’oroscopo del 19 dicembre per tutti i segni:

Oroscopo Acquario, 19 dicembre: amore

Tranquillo e sereno l’amore in questa giornata di domenica, specialmente nel caso in cui siate stabilmente impegnati! Tuttavia, un qualche vecchio problema tornerà ad infastidire la vostra relazione stabile, ma forse è arrivato il momento di risolverlo definitivamente.

Voi single dell’Acquario sembrate porte incappare in un’avventura, ma purtroppo non in una relazione.

Oroscopo Acquario, 19 dicembre: lavoro

Lavorativamente parlando, invece, questa giornata sarà spinta da alcune tensioni contradditorie tra loro.

A causa dell’opposizione della Luna e di Venere, infatti, sembrate dovervi fare carico di poche cose, per evitare di distrarvi o di farvi schiacciare dagli impegni.

Ma al contempo, Marte e Mercurio positivi accentuano le possibilità di concludere ottimi accordi, donando anche energie!

Oroscopo Acquario, 19 dicembre: fortuna

Nulla, infine, vi attende da parte della fortuna in questa giornata leggermente fastidiosa. Non fatene un problema, con le giuste attenzioni questa domenica scorrerà liscia, senza grandi problemi faticosi da affrontare, carissimi nati sotto l’Acquario!

