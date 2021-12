Verissimo anticipazioni: ospiti della trasmissione di Silvia Toffanin in onda sabato 18 e domenica 19 dicembre

Programmi TV

Torna in televisione Silvia Toffanin con l’ultima puntata del 2021 in quanto la trasmissione si ferma per la consueta pausa natalizia e Verissimo tornerà poi in onda su Canale 5 a partire da sabato 8 e domenica 9 gennaio 2022. Intanto il nuovo appuntamento settimanale su Canale 5 farà scoprire al pubblico il lato più intimo dei personaggi famosi che arrivano in televisione. Il programma torna in onda sabato 18 e domenica 19 dicembre 2021 a partire dalle ore 16:30 e mostrerà al pubblico della rete Mediaset i racconti personali e le esperienze vissute e raccontato a cuore aperto dagli ospiti arrivati in studio.

Tutti i nomi degli ospiti che saranno presenti in trasmissione per le interviste della conduttrice nelle due puntate di questa settimana che vanno in onda il 18 ed il 19 dicembre.

Gli ospiti di Verissimo nella puntata di sabato 18 dicembre

Per la gioia dei suoi affezionati telespettatori, la trasmissione di Verissimo torna in onda su Canale5 con il suo consueto doppio appuntamento nel quale Silvia Toffanin aprirà nuovamente il suo studio agli amici ospiti.

L’appuntamento di sabato 18 dicembre va in onda a partire dalle ore 16.30 come sempre su Canale 5 e sarà disponibile anche in contemporanea in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity e sull’applicazione apposita.

Gli ospiti della prima puntata saranno Fabio Volo, che raggiunge lo studio di Verissimo per la prima volta, a differenza del ritorno in trasmissione della travolgente Luciana Littizzetto. Spazio poi per Alessandro Borghi e Jasmine Trinca che presenteranno al pubblico della trasmissione il loro nuovo film dal titolo Supereroi, in uscita dal 23 dicembre in tutte le sale cinematografiche.

E ancora per la prima volta a concedere una intervista televisiva arriva in studio Valentina Ferragni, Diego Dalla Palma racconterà la sua intesa vita.

Infine i beniamini dei più piccoli Sofì e Luì, personaggi del duo di youtuber dei Me contro te.

Gli ospiti di Verissimo nella puntata di domenica 19 dicembre

Il secondo appuntamento settimanale con la trasmissione va in onda domenica 19 dicembre 2021 a partire dalle ore 16:30 saranno ospiti in studio il campione olimpico Marcell Jacobs e la futura moglie Nicole; l’attrice Luisa Ranieri che racconterà il suo percorso professionale e di vita.

Tornano nel programma Pio e Amedeo per presentare il loro ultimo film e svelare qualcosa in più sul loro futuro professionale, ed ancora Alex Belli che cercherà di raccontare le sue verità sull’esperienza al Grande Fratello Vip, in compagnia della compagna Delia Duran.