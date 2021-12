Selvaggia Lucarelli saluta Ballando con le stelle e lancia la frecciatina a Morgan: “Non saper stare al mondo”

Programmi TV

Selvaggia Lucarelli si accomiata da Ballando con le stelle dopo la burrascosa finale che ha concluso questa edizione con la vittoria di Arisa. La giudice rivela quello che pensa dei finalisti e dei concorrenti che l’hanno più coinvolta. Tra questi il grande assente è ovviamente Morgan che, benché manchi nella lista di saluti di Selvaggia Lucarelli, è chiaramente presente in quello che scrive su Instagram, dove la giornalista non lesina una frecciatina al cantante. Una querelle che non ha dato tregua a nessuno dei due e che continua a provocare accese polemiche dentro e fuori lo studio di Ballando con le stelle.

Ballando con le stelle, il post Instagram di Selvaggia Lucarelli dopo la finale

Selvaggia Lucarelli dedica i suoi pensieri sull’ultima edizione di Ballando con le stelle a Instagram, dove condivide un post in cui tira le somme di questa combattutissima edizione. “Non è stata un’edizione semplice, ma è stata un’edizione istruttiva sul piano umano e professionale“, scrive la giudice, “E sicuramente è stata l’edizione in cui ho avuto più affetto dal pubblico, che anche nel ‘non detto’ e nei miei passi indietro per non compromettere una situazione potenzialmente dannosa per tutti, mi ha capita meglio di quanto pensassi“.

Probabilmente Selvaggia Lucarelli si riferisce al rapporto tormentato fino alla fine con il concorrente Morgan, di cui ha rifiutato di commentare l’ultima performance. Molto più apprezzati altri concorrenti, come la vincitrice Arisa, che ha trionfato alla finale. “Non so se era la miglior ballerina, ma di sicuro la più tenace, originale e ‘controvento’“, commenta la giudice, che fa i complimenti anche a Bianca Gascoigne e Sabrina Salerno.

Su quest’ultima, Selvaggia Lucarelli commenta: “Essere persone perbene è meno vincente di quanto si pensi. Ed è un ballo difficilissimo, nella vita e nel lavoro, in cui spesso vengono premiati i bari“.

Selvaggia Lucarelli, la frecciatina a Morgan

Quando arriva il momento di lodare Federico Fashion Style, “per l’intelligenza e l’ironia con cui si è giocato al meglio questa esperienza“, la giudice di Ballando con le stelle esprime un pensiero che sembra proprio riferito a Morgan. L’hairstylist delle star avrebbe “dimostrato che buoni studi e belle citazioni non sempre significano saper stare al mondo“.

Selvaggia Lucarelli conclude: “Quest’anno mi sembrava di giocare a Risiko con un carro armato e ho schivato l’armata fascista, le paillettes, il fuoco amico e il cantante (auto)smascherato!“. La giornalista si riferisce forse, anche qui, all’atteggiamento di Morgan, che dopo l’eliminazione ha avuto un duro sfogo contro lei e Mariotto.

Non sono mancate le polemiche per il mancato intervento di Milly Carlucci in sua difesa, con la conduttrice che ha preferito bloccare sul nascere una lite che sarebbe potuta deflagrare durante la finale del talent.

Morgan e Selvaggia Lucarelli: polemica infinita a Ballando con le stelle

La lite continua tra Morgan e Selvaggia Lucarelli durante questa edizione di Ballando con le stelle è stato certamente uno degli aspetti più discussi.

Il cantante e la giornalista sono arrivati ai ferri corti più volte, con Morgan che ha anche minacciato la querela contro la giudice. Il pubblico durante la finale si è diviso sull’eliminazione del cantante, e alcuni hanno puntato il dito contro il comportamento che sarebbe stato di parte di Selvaggia Lucarelli.

Altri hanno invece osservato come Morgan abbia passato di nuovo il segno attaccando la giudice, un atteggiamento che non dovrebbe trovare posto nelle competizioni.

In ogni caso, la battaglia si spera sia finita insieme a questa edizione decisamente infuocata di Ballando con le stelle.