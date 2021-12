Marcello Cirillo torna a I Fatti Vostri dopo 4 anni: mercoledì 22 dicembre sarà di nuovo su Rai 2

TV e Spettacolo

Rai2 si prepara ad accogliere uno dei volti più noti della storica trasmissione I Fatti Vostri. Mercoledì 22 dicembre, Marcello Cirillo tornerà nello studio che lo ha visto esibirsi per anni con le sue canzoni. Il suo ritorno avviene proprio nell’edizione in cui il programma non ha più Giancarlo Magalli fra lo staff dei conduttori. Fra i due vi erano stati battibecchi particolarmente duri, sfociati poi in una querela.

Marcello Cirillo torna a I Fatti Vostri: l’annuncio

Dopo un lungo periodo di assenza dagli schermi televisivi, Marcello Cirillo ha fatto sapere che presto tornerà in Rai, riprendendo il posto lasciato anni fa nella trasmissione I Fatti Vostri.

Nelle ultime ore, il cantante si è collegato con Trends & Celebrities, su RTL 102.5 News e qui ha fatto un importante annuncio. “Dal 31 maggio 2017 manco da I Fatti vostri” ha esordito, come ricorda Tv Blog che ne riporta le parole. “Adesso– ha continuato- torno come ospite, esattamente il 22 dicembre. Sono stato invitato dopo un periodo di fermo biologico. Non lo sapeva nessuno, adesso lo sanno tutti”.

Come i fan della trasmissione ben sanno, da quest’anno Giancarlo Magalli non è più alla guida della trasmissione e al suo posto ci sono invece Salvo Sottile e Anna Falchi. Per via della lite fra il conduttore e Adriana Volpe, Cirillo aveva infatti avuto da ridire con lui e aveva ricevuto una querela.

Marcello Cirillo di nuovo in tv dopo un lungo stop: come è nata l’idea e quale sarà il suo ruolo

Ai microfoni di RTL 102.5 News, Marcello Cirillo ha raccontato come è nata l’idea del suo ritorno in televisione.

“Io e Michele Guardì ci siamo sentiti, abbiamo avuto un lungo colloquio” ha spiegato parlando del suo incontro con l’autore.

“Poi causalmente ci siamo incontrati la scorsa estate anche con Giovanna Flora, in Calabria in una località di mare, autrice di riferimento de I Fatti vostri. Sono stato chiamato da Giovanna che mi ha detto: ‘Abbiamo pensato di averti ospite il 22′” ha aggiunto. “Mi sono emozionato. Torno lì dove sono stato per 20 anni, il mio camerino e le persone che sono state la mia famiglia“ ha ammesso felice.

Cirillo ha poi fatto sapere più nel dettaglio quale sarà il suo ruolo nel programma durante la puntata del 22 dicembre. “Canterò e suonerò durante la puntata.

Sto pensando a quale pezzo fare“ ha rivelato.