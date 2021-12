Oroscopo Paolo Fox Ariete domani 22 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 22 dicembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno dell’Ariete! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Carissimi Ariete, questa giornata di mercoledì non sembra aprirsi con delle grandissime opportunità per quanto riguarda la vita amorosa. Che siate impegnati o single, infatti, una vecchia fiamma dovrebbe tornare nella vostra vita, con esiti piuttosto problematici.

Quel Sole litigioso vi invita a mantenere la calma, e a parlare con i colleghi degli eventuali problemi.

Oroscopo Paolo Fox Ariete, 22 dicembre: amore

Occhio, insomma, a questa giornata amorosa, che in sé potrebbe anche rivelarsi piuttosto tranquilla, a tratti anche sottotono, Tuttavia, gli astri lasciano presagire il ritorno, decisamente sgradito, di una vostra vecchia fiamma che porterà un po’ di scompiglio.

Siate cauti con il partner, non ha senso innervosirsi se dimostra gelosia o anche solo un piccolo fastidio.

Oroscopo Paolo Fox Ariete, 22 dicembre: lavoro

Sul posto di lavoro, invece, tutto quello che troverete alle porte di questo mercoledì sono dei possibili litigi con colleghi e superiori, cari Ariete.

Potete ovviamente evitarli, mantenendo come sempre la calma ed evitando anche, per quanto possibile, di interagire con chiunque non sia strettamente necessario per risolvere una qualche questione.

Le previsioni per la settimana dell’Ariete

Cari amici dell’Ariete, la settimana che vi sta conducendo diretti al Natale e che prestissimo porterà anche alla fine dell’anno, sembra essere interessata da qualche piccolo problema amoroso e sentimentale. Presto i chiarimenti con il partner arriveranno, non temete!

Basterà stare un pochino più attenti alle provocazioni, senza lasciarsi trascinare in nessun litigio, almeno secondo Paolo Fox!

