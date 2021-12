Eva Grimaldi e l’amore: da Gabriel Garko a Imma Battaglia, le storie della concorrente del Grande Fratello Vip

Grande Fratello

Milva Perinoni, conosciuta al pubblico come Eva Grimaldi, è la showgirl italiana appena entrata nella Casa del Grande Fratello Vip. Eva Grimaldi comincia a guadagnarsi da vivere prima come benzinaia e poi, negli anni Ottanta, dopo svariati provini, riesce a farsi strada nel mondo del cinema come della televisione. In quegli stessi anni diventa una vera e propria icona sexy, in grado di ammaliare sia i registi che il pubblico con la sua bellezza e la sua sensualità.

Eva Grimaldi al Grande Fratello Vip: gli amori dell’attrice

Eva Grimaldi ha da poco fatto la sua apparizione al Grande Fratello Vip, insieme agli altri nuovi concorrenti.

Non è la prima volta che la showgirl partecipa a un reality, ricordiamo la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi e Pechino Express. Eva Grimaldi ha partecipato anche ad altri programmi che l’hanno vista mettersi alla prova come interprete e ballerina: Tale e Quale Show e Ballando con le Stelle.

La “cougar” Eva Grimaldi: la storia con Gabriel Garko

L’attrice è famosa anche per i gossip riguardanti alcune delle sue storie d’amore più importanti.

Lei stessa ha raccontato quanto di animalesco e istintivo c’è in lei e nel suo modo di conquistare. Durante Pechino Express era nella squadra delle “cougar” che identificava come “le panterone, le donne over 40 che, deluse dalla relazioni coi coetanei, cercano uomini più giovani, come in passato è successo a me“.

Dal 1997 al 2001, infatti, è stata impegnata in una relazione con Gabriel Garko, di 11 anni più giovane, che è all’apparenza molto intensa e passionale, rivelatasi poi una montatura. Eva Grimaldi, a seguito del coming out dell’ex, avvenuto nel 2020 in diretta dinanzi alle telecamere del Grande Fratello Vip, ha infatti ammesso la verità sul loro rapporto.

I due, partendo da un accordo, avevano imparato col tempo a stimarsi e a supportarsi reciprocamente pur non condividendo nulla sotto le lenzuola. Avrebbero vissuto l’amore sotto una forma diversa, non convenzionale, che a entrambi avrebbe dato tanto. Eva ha anche confidato che il suo sentimento era sincero al punto che sarebbe stata felice di sposarlo e di avere un figlio insieme a lui.

Il matrimonio con Fabrizio Ambroso

Dopo la relazione con Gabriel Garko, l’attrice apre il cuore ad un nuovo amore. A Verona conosce Fabrizio Ambroso ed inizia con lui una frequentazione che li porterà pochi mesi dopo a fare un passo importante.

Dopo soli 6 mesi, i due convolano a nozze. Il loro amore, come il loro matrimonio, finisce dopo 4 anni.

Nel 2010 infatti, l’attrice e l’imprenditore si separano. Pare che la scelta di proseguire su due strade differenti sia stata proposta da Fabrizio ed Eva non ha potuto che accettare questa sua volontà. Segue per lei un periodo difficile, in cui avrebbe cercato rifugio nell’alcol. Con determinazione l’attrice ha arginato questa dipendenza pur mostrando ancora tanto dispiacere nei confronti del definitivo divorzio col marito.

Il coming out e l’amore per Imma Battaglia

Nel corso della sua partecipazione all’Isola dei Famosi, Eva ha rivelato al pubblico il suo amore per Imma Battaglia. Le due escono allo scoperto nel 2017 ma hanno alle spalle ben 7 anni di relazione. L’attivista era stata molto vicina ad Eva Grimaldi nel periodo subito successivo al suo divorzio, proprio la sua vicinanza l’aveva fatta innamorare, al punto che l’attrice si è nuovamente messa in gioco corteggiandola.

La dichiarazione ha generato sorpresa negli spettatori, che subito si rivelano entusiasti, ma reazioni non altrettanto positive riguardano la famiglia dell’attrice.

A posteriori sarà lei stessa a spiegare gli stati d’animo dei suoi familiari nell’apprendere questa novità.

Tutto poi volgerà per il meglio, tanto che Imma Battaglia, da sempre impegnata nella lotta per i diritti della comunità LGBTQ+, chiederà ufficialmente ad Eva di diventare sua moglie. Il 19 Maggio 2019 si tiene l’unione civile e le due si concedono un una dolce luna di miele. Sia Eva che Imma hanno più volte espresso il desiderio di diventare genitori ed hanno parlato di adozione.

Altri flirt di Eva, quanto c’è di vero?

Eva Grimaldi ha fatto parlare di sé anche per altri due flirt. Il primo, da lei stessa raccontato, vede protagonista l’attore Sean Penn, con il quale avrebbe vissuto un amore clandestino e fugace. L’attrice ha più volte affermato di essere realmente innamorata di lui e di aver provato forti emozioni in sua compagnia.

Il secondo, più recente, riguarda Lele Mora. Durante una puntata del programma Live – Non è la D’Urso, l’agente avrebbe rivelato di aver avuto una relazione molto passionale con Eva Grimaldi. In studio era presente anche la moglie di Eva, stupita dalle dichiarazioni dell’uomo e dal tono provocatorio che lo stesso aveva utilizzato nel rendere nota la sua verità.