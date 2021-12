Oroscopo di domani 23 dicembre per Gemelli, Bilancia e Acquario: tutti i segni, le previsioni

Oroscopo di Domani

Giornata all'insegna del relax per Gemelli e Acquario, Bilancia in ripresa dopo un periodo molto impegnativo: tutte le previsioni per domani 23 dicembre.

In questi giorni frenetici l’oroscopo indica ai vari segni come affrontare al meglio le frenetiche corse pre natalizie. Per quanto riguarda i segni di aria –Gemelli, Bilancia e Acquario– sono in arrivo molte novità nella giornata di domani 23 dicembre. Le previsioni per tutti i segni dello zodiaco aiuteranno a gestire al meglio lo stress pre-festivo.

Oroscopo di domani 23 dicembre Gemelli: un Natale coi fiocchi

Questo per voi è stato un grande anno e vale la pena chiuderlo in bellezza.

Sentite ormai da giorni profumo di feste, e siete preparatissimi: domani non troverete intoppi e riuscirete a far andare tutto liscio.

Ottime notizie anche in amore: il partner c’è, è vicino e quest’anno sarete molto più connessi e in sintonia rispetto al 2020.

Oroscopo di domani 23 dicembre Bilancia: buona giornata per lo shopping

Avete lavorato fino all’ultimo e adesso non ne potete più: godetevi la giornata con i vostri cari, che hanno sentito la vostra mancanza.

In amore le cose vanno molto bene, ma approfittate della giornata di domani per occuparvi delle festività: c’è molto da organizzare e come al solito siete in ritardo sulla tabella di marcia.

Oroscopo di domani 23 dicembre Acquario: troppo lavoro, fermatevi un attimo

Gli Acquario sanno essere dei grandi lavoratori e quest’anno non sono stati da meno: potrebbe essere però una buona idea tirare un po’ il freno nella giornata di domani, che si presta più al relax che allo stakanovismo.

Inoltre, la luna potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote.

In amore, vale la pena fermarsi: le stelle parlano chiaro, il super lavoro degli ultimi tempi rischia di avervi allontanato dai vostri cari che, prima o poi, potrebbero presentare il conto.

