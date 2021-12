Oroscopo di domani 23 dicembre per Scorpione, Cancro e Pesci: tutti i segni, le previsioni

Oroscopo di Domani

Domani 23 dicembre i segni d'acqua vivranno un'ottima giornata: per lo Scorpione sarà un grande momento da vivere in coppia

Per i segni d’acqua è stato un ottimo anno, e non può che finire allo stesso modo. Tuttavia ci sono ancora alcuni sforzi da fare. Ottime notizie per domani in amore per Scorpione e Pesci, che potranno godersi la giornata con chi è loro più caro: qualche ostacolo nella giornata del cancro, che si prepara a un weekend di nuvole da vere meteoropatico.

Oroscopo di domani 23 dicembre Scorpione: siete carichi di energia, sfruttatela al meglio

Il 2021 dello scorpione sta procedendo in salita -ma con grandi soddisfazioni- fino alla fine, ma voi riuscirete ad affrontare la giornata con entusiasmo: parenti e amici vi guarderanno con sguardo attonito, tanta sarà la vostra efficienza in una giornata che non sembra finire mai.

L’amore fa scintille, nonostante non abbiate tante energie fisiche: per quel che potete cercate comunque di stare vicino al partner, che ha bisogno del vostro affetto.

Oroscopo di domani 23 dicembre Cancro: luna storta ma pochi veri problemi

Le feste vi piacciono fino a un certo punto e si sente: domani non sarete dell’umore giusto, malgrado non ci sia niente di particolarmente importante che stia andando storto.

Oggi il Sole è in opposizione e lo siete anche voi: vi muovete con i piedi di piombo, siete incerti sulle decisioni e potrebbe essere una buona idea rimandare a lunedì qualunque scelta.

Oroscopo di domani 23 dicembre Pesci: serve una pausa per ricominciare a gennaio in quarta

Cielo sereno in amore per i pesciolini, che in versione natalizia decidono anche di aprire il vaso di Pandora e parlare chiaro con il partner: per molti sarà un’ottima decisione, e molti problemi potranno essere risolti con grande semplicità.

Giornata perfetta per riposarvi, per due motivi: in primis i giorni scorsi la salute ha zoppicato e vi serve una bella pausa. In secondo luogo, gennaio sarà un mese di grandissimi progetti e dovete essere carichi di energie per ricominciare.

