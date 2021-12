Oroscopo di domani 23 dicembre per Toro, Vergine e Capricorno: tutti i segni, le previsioni

Oroscopo di Domani

Le previsioni per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di domani: Toro in vena di litigi, Vergine in preda all'entusiasmo.

Le stelle mostrano come verrà vissuta la giornata di domani 23 dicembre da tutti i segni: l’oroscopo di domani per Toro, Vergine e Capricorno prevede buone notizie e grandi sorprese.

Oroscopo di domani Capricorno: via i cattivi pensieri

I capricorno quest’anno soffrono un po’ l’atmosfera natalizia: le stelle non portano grandi novità in amore, e per qualcuno il partner è troppo lontano (fisicamente o mentalmente) per festeggiare in grande stile.

Come vostra abitudine, quando l’umore non è alto vi tuffate negli impegni quotidiani: tra ultimi giorni di lavoro (che non vi risparmiate mai) ed impegni pratici, avete modo di evitare i pensieri. Cercate però di ritagliarvi anche dei momenti per stare tranquilli e sereni in compagnia di voi stessi.

Oroscopo domani vergine: efficienza e divertimento

Le feste natalizie sono uno dei periodi in cui la personalità dei vergine ha modo di dare il meglio di sé: chi, meglio degli organizzatissimi e precisissimi vergine può gestire l’imminente arrivo di cene su cene, portare a termine le corse per i regali e preparare tutto alla perfezione?

Quest’anno, poi, il cielo è dalla vostra parte: se di solito puntate più ad un risultato efficiente che alla creatività pazza, questo sarà per voi il Natale della fantasia: siete particolarmente ispirati e riuscirete a vivere la giornata con divertimento.

Unico neo: la voglia di litigare in coppia: evitate di arrabbiarvi per questioni senza troppa importanza e godetevi i giorni di festa.

Toro: tra poco è Natale ma voi avete solo voglia di litigare

I Toro sono il segno che per eccellenza sa godersi la vita, quindi va a nozze con feste, pranzi luculliani e vita sociale.

Domani però potreste svegliarvi con la luna storta: tutto vi sembra difficile e il partner, secondo voi, si è alzato dal letto con la voglia di mettervi i bastoni tra le ruote. È davvero così? Più probabilmente siete voi che vedete tutto storto.

Se volete avere un motivo per essere di buonumore, presto fatto: l’oroscopo per il 2022 per voi prevede guadagni e ottime notizie su tutti i fronti. Per cui accogliete con calore gli ultimi giorni del 2021.

