Anima gemella: nel 2022 questi 5 segni saranno pronti per l’incontro che gli cambierà la vita

Non è facile trovare l’anima gemella. Spesso gli incontri più improbabili accadono in situazioni non previste, come al bar davanti a un caffè, durante una lezione all’Università o in fila in farmacia. Per chi crede nell’oroscopo però c’è un aiuto in più, quello dato dal cielo e dal movimento dei pianeti, quindi in questo 2022 ci sono dei segni zodiacali che potrebbero avere più fortuna di altri nelle faccende di cuore. Secondo le stelle saranno cinque i fortunati in amore il prossimo anno.

Acquario

Dopo un anno altalenante sotto ogni punto di vista, la sorte dell’Acquario è pronta a mutare.

Ci saranno nuove opportunità da gennaio che daranno la sicurezza e la stabilità di potersi aprire anche con altri. I nati sotto questo segno sono capaci di dimostrare affetto, non solo con i gesti, ma anche con le parole. L’infinità dolcezza si tramuterà in voglia di conquistare la persona giusta, con cui scatterà la scintilla e che comprenderà i suoi bisogni. Di solito, stando a quanto rivelano le stelle, l’Acquario si innamora nel momento in cui dà per scontato di non farlo.

Toro

Coloro che sono nati sotto al segno del Toro vivranno emozioni inaspettate, perché si innamoreranno e scopriranno il desiderio di voler costruire un futuro e una famiglia.

Il Toro è un segno introverso e taciturno, alcuni dovranno aspettare ottobre per conoscere l’amore della propria vita, altri avranno risultati immediati da inizio anno e altri ancora dopo un anno non troppo felice incontreranno la propria persona.

Pesci

I Pesci avranno a disposizione tutto l’anno per trovare l’amore. Romantici ed introversi avranno diversi occasioni, le conoscenze e le possibilità non mancheranno. Purtroppo, il Pesci è un segno selettivo che non rinuncia alla voglia di innamorarsi, solo se ritiene questa persona alla propria altezza.

È estremamente esigente. Queste nuove emozioni saranno occasione per sperimentare il colpo di fulmine che vivrà con passione dal primo istante. Durante quest’anno il Pesci scoprirà l’importanza del desiderio di voler trovare il vero amore.

Leone

Non dovete disperare, Leone. Sono stati anni difficili ma le conoscenze diventeranno sempre più facili per voi. Ricordatevi sempre che è quando meno ve lo aspettate che la vita vi regala qualcosa.

Per voi sarà un anno di rinascita anche in campo amoroso. Giove vi regalerà, nella seconda parte dell’anno, grandi occasioni per il cuore, ma voi dovete preparare bene il terreno.

Gemelli

L’arrivo dell’anno nuovo prevede che il Gemelli sperimenterà molte cose incredibili. Scoprirà la propria personalità, oltre che la sessualità, indipendente dal desiderio di intraprendere una relazione o meno. Purtroppo, questo segno zodiacale in una relazione stabile potrà avere problemi intermittenti, ma l’amore sarà una scoperta piacevole da condividere con una conoscenza nuova e preziosa.