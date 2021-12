5 VIP italiani che hanno compiuto 50 anni nel 2021: da Stefano Accorsi a Claudia Gerini. Foto e auguri

Gossip

I VIP che hanno spento 50 candeline nel 2021 non sono pochi. Questi personaggi di spicco del panorama artistico italiano hanno raggiunto questo traguardo circondati dall’affetto della famiglia e dei fan di tutta la penisola. Vediamo chi sono alcuni di loro e come hanno festeggiato.

50 candeline: chi sono i vip che hanno fatto 50 anni

Nonostante l’emergenza Coronavirus ancora in corso e l’impossibilità di festeggiare in grande, sono tanti i vip che non hanno rinunciato a celebrare il traguardo dei 50 anni.

Stefano Accorsi

L’attore Stefano Accorsi ha compiuto 50 anni il 2 marzo 2021. Famoso per film quali Radiofreccia e Santa Maradona, vincitore di due David di Donatello e Tre Nastri d’Argento, l’attore emiliano esprime il suo pensiero nei confronti di questa cifra importante: “L’età è una cosa fluida però quando arrivi ai 50 anni ci pensi forse perché essendo una cifra tonda diventa all’improvviso un numero importante“, raccontava a SkyTg24.

Per il compleanno, la famiglia gli ha regalato una torta ispirata alla sua grande passione: i motori.

Giorgia

Anche la cantautrice e musicista romana Giorgia ha spento 50 candeline, il 26 aprile 2021. Dai club romani alle vittorie a Sanremo, passando per i tanti premi ricevuti e i milioni di dischi venduti.

Ma l’importante, scrive lei, “è volersi ancora bene”.

Luca Bizzarri e Raoul Bova

Luca Bizzarri, attore, comico e conduttore televisivo genovese, ha compiuto i suoi 50 anni il 13 luglio 2021. Noto per il duo Luca e Paolo e per la sitcom Camera Café, i suoi anni sono intrisi di successi e, soprattutto, risate.

Il famosissimo e amatissimo attore, regista ed ex nuotatore romano Raoul Bova ha celebrato il suo compleanno il 14 agosto 2021. Dopo il difficile decennio dei 40, segnato dalla morte dei genitori e dal divorzio con Chiara Giordano, i 50 anni possono essere una ripartenza.

Rocío Muñoz Morales ha organizzato per lui una magnifica festa in una villa a Rieti, assicurandosi di invitare solamente figli, parenti e amici, senza l’ombra di paparazzi e ospiti VIP.

L’attore romano ha così potuto godersi una festa meravigliosa, culminata nel finale spettacolo pirotecnico sul Lago del Salto.

Claudia Gerini

La grande attrice romana Claudia Gerini ha compiuto 50 anni il 18 dicembre 2021. Vincitrice di un David di Donatello e di quattro Premi Flaiano, la Gerini aveva raccontato il suo desiderio di avere un altro figlio a quasi 50 anni: “Il fatto è che, essendo single, non posso chiedere un’adozione, ed è incredibilmente assurdo che in un Paese civile una donna che vuole dare amore a un bambino, che ha la disponibilità economica e spazio in casa, non possa farlo”, racconta in un’intervista al settimanale F.