Oroscopo di domani 29 dicembre per Ariete, Leone e Sagittario: tutti i segni e le previsioni

Oroscopo di Domani

Grandi notizie per i segni di fuoco, che domani potrebbero cominciare a vedere l’origine di alcuni grandi cambiamenti. Cosa accadrà domani a Leone, Ariete e Sagittario, in amore, lavoro e festeggiamenti.

Oroscopo di domani 29 dicembre per Leone: partner ammaliato, lavoro che finalmente ingrana

Anche se dovrete festeggiate con una piccola cena a lume di candela a causa del Covid, per voi non sarà un problema: in questi giorni sarete concentrati al 100% sul partner e sui suoi desideri. Si tratta di una circostanza inusuale per voi Leone, che tendete a sentirvi al centro dell’universo: il partner vi ringrazierà con una grandissima quantità di manifestazioni d’affetto.

Le ottime notizie sul lavoro vi raggiungono anche in vacanza: niente di meglio per iniziare il nuovo anno in bellezza.

Oroscopo di domani 29 dicembre per Ariete: si avvicina il momento di riposarsi davvero

Gli ariete hanno avuto più di un imprevisto in questi giorni, ma il 29 dicembre si potrà tirare un sospiro di sollievo. Si entra ufficialmente nell’atmosfera vacanziera, che vi accompagnerà fino all’epifania e, forse, oltre: difficile descrivere la vostra felicità e la vostra necessità di staccare la spina.

Sarete accontentati: il vostro sarà un veglione contenuto ma di valore, vicini alle persone a cui volete più bene.

Oroscopo di domani 29 dicembre per il Sagittario: segno allo stremo, ma c’è una luce alla fine del tunnel

Avete lavorato fino all’ultimo e c’è chi di voi non si libererà nemmeno il 31 dicembre, a poche ore dal veglione.

Per voi, però, non è un grosso problema: l’importante è tenervi occupati e non pensare a parenti e amici lontani. Domani, comunque, un bel messaggio da parte di qualcuno di speciale potrà rallegrarvi moltissimo.

Attenzione invece ai conti: il fatto di essere da soli vi farà sentire liberi di spendere e spandere senza essere giudicati, ma a fine giornata i conti potrebbero farvi rabbrividire.

