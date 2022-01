Oroscopo di Domani

Oroscopo di domani 2 gennaio per Ariete, Leone e Sagittario: tutti i segni e le previsioni per questi primi giorni del nuovo anno. Cosa dicono le stelle.

Passato il Capodanno le Festività del periodo sono ad un passo dall’abisso, quello della Befana che tutte le feste si porta via. L’Oroscopo non si perde certo d’animo, però, e guarda al 2022 con tutta la grinta possibile. Vediamo quindi cosa dicono le stelle dei segni di fuoco del nostro zodiaco: Ariete, Leone e Sagittario.

Oroscopo di domani 2 dicembre Ariete

Dovete lavorare Ariete, lavorare per il vostro futuro. L’anno è solo all’inizio e le cose sono destinate a migliorare sempre di più, ed è questo il momento di pensarci, di costruire con entusiasmo, di programmare.

Pensare e programmare ora vi servirà per vivere la felicità che arriverà con sempre più serenità. La certezza di aver programmato e di esservi giocati tutte le vostre migliori carte vi darà l’energia che vi serve. L’amore sarà un pochino in salita, ma recupererete. La fortuna aiuta gli audaci!

Oroscopo di domani 2 dicembre Leone

Che sfortuna sfacciata, cari Leone, approfittatene.

Bisogna dire che invece l’amore non è il vostro cavallo di battaglia in questo periodo, ma si migliora, non dovete preoccuparvi. Chi può si riposi che i giorni di Festa portano sempre qualche stress di troppo e voi siete ancora stanchi.

Il 2021 è stato un anno molto lungo per molti di voi, ma non dovete temere, un anno nuovo è anche una nuova scommessa.

Oroscopo di domani 2 dicembre Sagittario

Non siete al massimo della vostra forma, ma nessuno ve ne fa veramente una colpa, cari nati sotto il segno del Sagittario. Questo 2022 parte in salita, ma rilassarvi è un vostro diritto.

Occhio però a non fare in modo che la pigrizia prenda il sopravvento sull’amore, siete acciaccati ed è bene giocare in difesa, almeno per un po’. La fortuna gira.