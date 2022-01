Oroscopo Paolo Fox domani domenica 2 gennaio Bilancia: le previsioni per amore, lavoro e benessere

Oroscopo di Domani

I nati sotto il segno della Bilancia possono sapere come andrà la loro giornata di domani domenica 2 gennaio grazie alle previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox per amore e molto altro.

I nati sotto il segno della Bilancia amano il bello, l’armonia e la cura della propria persona e per ciò non rinunciano mai a dedicarsi momenti di relax. Si tratta del segno dei contratti, dei legami importanti, che scaldano il cuore. I Bilancia hanno spesso bisogno di un forte riferimento affettivo, da prendere come segno di riferimento.

Paolo Fox ha consultato i movimenti di pianeti e astri per la giornata di domani domenica 2 gennaio e ha fatto sapere le sue previsioni per l’oroscopo per i Bilancia.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia per domenica 2 gennaio: amore

Sarà una giornata particolare per i Bilancia quella del 2 gennaio. Alcuni infatti potrebbero percepire la sensazione di essere stati messi da parte, ma non devono temere perché nelle prossime settimane avranno molte sorprese ad attenderli. Questo è il momento giusto di sbarazzarsi dei rapporti che non li portano a crescere a livello umano, per lasciare spazio a nuovi interessi.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia per domenica 2 gennaio: lavoro

A livello lavorativo, i Bilancia vivranno ore di vera riflessione. Chi sta affrontando particolari questioni burocratiche potrebbe sentire il bisogno di cambiare.

Se ci sono idee in sospeso invece, potrebbero presto arrivare le risposte tanto attese e a lungo mancate. Non resta quindi che vivere a pieno questa giornata, ricordandosi di controllare la casella di posta elettronica non appena rientrerete a lavoro lunedì.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia per domenica 2 gennaio: benessere

Venere è contraria ai Bilancia, che però non si daranno per vinti e faranno il possibili per recuperare in corsa contro ogni avversità. L’amore per tutti ciò che è esoterico potrà rivelarsi un grande vantaggio, capace di approfondire tutto ciò che si percepisce internamente e che apparentemente non ha spiegazioni.