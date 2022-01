Oroscopo Paolo Fox domani domenica 2 gennaio Leone: le previsioni per amore, lavoro e benessere

Oroscopo di Domani

Per tutti i nati sotto il segno del Leone, Paolo Fox fa sapere le sue previsioni per l'oroscopo di domani domenica 2 gennaio. Il noto astrologo rivela cosa succederà in amore e non solo.

Siete ambiziosi, non vedete l’ora di realizzare ogni vostro desiderio e amate combattervi anima e corpo per tutto ciò a cui più tenete. Cari nati sotto il segno del Leone, chi ama l’oroscopo non ha dubbi sulla vostra personalità e sa che esservi amico è una bella esperienza, che forse talvolta può rischiare di risultare un po’ impegnativa.

Il noto astrologo Paolo Fox ha consultato il movimento di stelle e pianeti e ha scoperto quale saranno le previsioni per l’oroscopo per la giornata di domani domenica 2 gennaio per il vostro segno zodiacale, il Leone.

Oroscopo Paolo Fox Leone per domenica 2 gennaio: amore

Non è un momento semplice per i nati sotto il segno del Leone. L‘amore è caratterizzato da una fase di transizione, ma non tutti i cambiamenti saranno in negativo. C’è infatti chi andrà a convivere o chi invece pensa al matrimonio. Le decisioni potrebbero portare all’insorgere di liti, ma non temete: se affronterete tutto con calma ogni problema troverà la sua soluzione.

Oroscopo Paolo Fox Leone per domenica 2 gennaio: lavoro

Avete bisogno di un fedele alleato, di un “partner in crime” sul lavoro, cari Leone.

Paolo Fox prevede che la vostra ambizione sarà come sempre molta e vi consiglia però di non lasciarvi trascinare dall’emotività.

Sappiamo bene che correte il rischio di perdere il controllo della situazione a causa delle emozioni forti o della semplice tensione.

Oroscopo Paolo Fox Leone per domenica 2 gennaio: benessere

Avete ormai superato i giorni più complessi, che vi hanno però messo a dura prova, stancandovi particolarmente. Paolo Fox vi consiglia di non chiedere troppo al vostro corpo, perché rischiate di incappare in discussioni e scontri che potrebbero ridurre ancora di più le già scarse energie di questi giorni.