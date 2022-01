Oroscopo Paolo Fox domani domenica 2 gennaio Scorpione: le previsioni per amore, lavoro e benessere

Oroscopo di Domani

Chi è nato sotto il segno dello Scorpione non manca mai di prestare attenzione ai particolari e adora lo studio delle stelle. Il suo non è sicuramente un carattere semplice da gestire e può essere proprio lui la causa di alcune discussioni. L’isolamento può essere a volte la soluzione migliore per ogni momento no.

Paolo Fox ha osservato con interesse i movimenti di stelle e pianeti per la giornata di domani 2 gennaio e ha rivelato le sue previsioni per l’oroscopo per il segno dello Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione per domenica 2 gennaio: amore

I rapporti duraturi potrebbero vivere una fase di crisi inaspettata per chi abita il segno dello Scorpione.

Paolo Fox suggerisce di fare attenzione al rischio di trasgressione. Converrà valutare bene prima di compiere azioni delle quali ci si potrebbe pentire a causa di un momento di rabbia con il proprio partner.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione per domenica 2 gennaio: lavoro

Dal punto di vista del lavoro in molti potranno dover far fronte a situazioni di polemica, che saranno causate da agitazioni continue. Preparatevi quindi da lunedì e per alcune settimane vivrete momenti tutt’altro che semplici e toccherà rimboccarvi le maniche se vorrete riuscire a stare dietro a tutto.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione per domenica 2 gennaio: benessere

La pressione dei pianeti è molto forte e ciò potrebbe implicare momenti particolarmente complessi, in particolar modo dal punto di vista del fisico. I Bilancia sognano di ripartire in quinta, ma Paolo Fox consiglia loro di prendersi un minimo periodo di pausa, per non rischiare di stare male in seguito e per affrontare al meglio questo momento di tanto attesi nuovi inizi.