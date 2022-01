Oroscopo Leone domani 3 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 3 gennaio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Carissimi amici del Leone, l’ingresso di Mercurio nei vostri piani astrali sembra avervi destabilizzati leggermente nell’ultimo periodo rendendovi litigiosi e scontrosi. Occhio soprattutto a come vi atteggiate nei confronti del partner, perché sarebbe sempre meglio non litigare. Mentre, sul lavoro forse occorre un pochino di attenzione in più, in un 2022 che fatica proprio ad ingranare per voi.

Oroscopo Leone, 3 gennaio: amore

La giornata amorosa in sé non sembra neanche essere negativa, ma al contempo il vostro umore compromesso potrebbe renderla particolarmente impegnativa. Occhio a non litigare, siete nervosi e scontrosi, ma non è certamente il partner a doverne portare il peso per voi, calmatevi e cercate un po’ di tranquillità, con un dialogo sereno e piacevole che vi fa dimenticare i problemi!

Oroscopo Leone, 3 gennaio: lavoro

Per quanto, invece, riguarda la giornata lavorativa che sembra attendervi alle porte di questo lunedì, carissimi Leone, sembrate essere distratti, con la mente intenta a vagare chissà dove.

Niente di troppo grave, purché almeno nel frattempo cerchiate di completare tutto ciò che dovete fare, senza dimenticare neppure una scadenza. In questo la Luna vi aiuta, non preoccupatevi!

Oroscopo Leone, 3 gennaio: fortuna

Infine, la fortuna, forse è inutile dirlo, ma non sembra essere particolarmente dalla vostra parte in questa giornata di lunedì, cari amici nati sotto il Leone.

Niente di cui dobbiate preoccuparvi, cercate solamente di non pensarci, stando attenti a cosa fate!

