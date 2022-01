Andrea Nicole Conte fa delle rivelazioni sul rapporto con Ciprian Aftim: “Superando qualunque aspettativa”

Uomini e Donne

Andrea Nicole Conte è stata la tronista rivelazione della prima parte dell’edizione 2021/2022 di Uomini e Donne. La ragazza, con un passato, di transizione sessuale da uomo a donna, ha appassionato il pubblico fin da subito.

Inizialmente per la sua importante esperienza di vita e, in seguito, per le sue frequentazioni nel fortunato dating show di Canale 5, i telespettatori hanno imparato ad apprezzare il modo di fare di Andrea Nicole Conte. Ha attirato molte polemiche, invece, la sua scelta, del tutto non convenzionale. L’ex tronista ha deciso di conoscere meglio Ciprian Aftim, ma i due sono stati protagonisti di un’infrazione del regolamento del programma televisivo.

Andrea Nicole Conte ha rilasciato recentemente delle dichiarazioni proprio sul suo rapporto con Ciprian Aftim e sulle sue sensazioni, dopo aver abbandonato il dating show, come riportato da Fanpage.

Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim: la scelta dopo l’infrazione del regolamento

Andrea Nicole Conte ha scelto Ciprian Aftim a conclusione del suo percorso nello studio di Uomini e Donne. L’ex tronista è stata protagonista, però, di un’infrazione del regolamento del programma televisivo. Infatti, Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim si sono visti fuori dalle telecamere e hanno passato la notte insieme prima della conclusione della loro esperienza nel dating show.

Un atteggiamento stigmatizzato dalla stessa Maria De Filippi.

Malgrado le critiche, Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim sembrano vivere, adesso, una storia d’amore da sogno. La stessa ex tronista si è lasciata andare a delle dichiarazioni importanti sul suo fidanzato, rispondendo a delle domande poste dai suoi followers su Instagram.

Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim: la storia prosegue a gonfie vele

Andrea Nicole Conte ha raccontato le sue sensazioni dopo aver scelto Ciprian Aftim.

L’ex corteggiatore, fuori dallo studio televisivo, sarebbe migliore di ogni aspettativa della ragazza: “Giorno dopo giorno sta superando qualunque aspettativa io mi fossi fatta“.

L’ex tronista ha voluto rispondere anche ai tanti che ancora criticano il fidanzato: “In generale credo che per molti criticare sia sempre più facile che capire realmente ciò che si ha di fronte. Per capire deve esserci la volontà di farlo e le facoltà per metterlo in pratica. Peace“.

Andrea Nicole Conte ha speso delle belle parole anche per la sua esperienza in generale a Uomini e Donne: “È stata a prescindere da tutto un’esperienza magica che mi ha dato tanto, amore, amicizie e tanti momenti delle intere giornate passate insieme in studio che rimarranno sempre impressi nella memoria“.