Nicola Ventola a Back to school: carriera, vita privata e curiosità sull’ex calciatore

Chi è

Nicola Ventola, ex calciatore di ruolo attaccante, lo conoscono praticamente tutti proprio nelle vesti di atleta. Ora si mette a nudo in un programma tv di casa Mediaset.

Nicola Ventola è nato il 24 maggio del 1978 nella provincia di Bari. È un ex calciatore italiano, di ruolo attaccante. Esordisce a 16 anni nella Serie A e da lì non si è più fermato. Ora lo vedremo nuovamente in tv in una veste tutta nuova, come concorrente nel programma Back to school di Nicola Savino: insieme ad altre personalità del mondo dello spettacolo dovrà superare nuovamente l’esame di quinta elementare.

La carriera calcistica di Nicola Ventola

Nicola Ventola esordisce nel Bari a 16 anni in Serie A (1994). Nel 1998 viene acquistato dall’Inter e negli anni viene prestato al Bologna e all’Atlanta. Nel 2004 viene ceduto al Crystal Palace. Con il passare degli anni la sua carriera prosegue: nel 2005 arriva Atalanta; nel giugno 2007 il Torino e nel novembre 2009 il Novara. A causa di persistenti problemi fisici, Nicola Ventola annuncia il suo ritiro nel febbraio 2011.

Nicola Ventola: vita privata

Nicola Ventola è stato legato sentimentalmente a Bianca Guaccero, attrice e conduttrice di Detto Fatto. Conosciutisi poco più che adolescenti, i due si sono lasciati dopo 5 anni di relazione, quando entrambi avevano raggiunto la notorietà. Nel 2019 Chi aveva riferito di un avvistamento dell’ex calciatore proprio insieme alla Guaccero, in Puglia.

A Il Giornale, però, Bianca Guaccero aveva fatto dichiarazioni che avevano immediatamente spento il gossip: “Siamo grandi amici e ci vogliamo bene da tanto tempo. È una persona che è stata importante per me in passato e spero lo rimanga per sempre. Ma sono single“. Dopo la fine della sua relazione con la Guaccero, Nicola Ventola ha ritrovato l’amore al fianco della modella svizzera Kartika Luyet. I due sono convolati a nozze nel 2004 dopo aver dato alla luce nel 2003, il loro figlio Kelian.

Di recente, Ventola ha festeggiato sui social il compleanno del figlio, che ha da poco compiuto 18 anni.

“Benvenuto nel mondo degli adulti figlio mio!!“. “Lo sai quanto ti adoro per quel tuo cuore buono di cui tanto ne vado fiero… Non farti mai intaccare la tua purezza la tua genuinità la tua generosità, la tua creatività e i tuoi sogni… non avrei mai sognato di avere un figlio speciale come te (merito anche della mamma) e ho cercato e cercherò sempre di fare il mio meglio come padre e lo sai che saremo sempre al tuo fianco“.

Curiosità su Nicola Ventola

Nel corso della stagione 2018-2019 Nicola Ventola è stato opinionista su DAZN. Dalla fine del 2020 Ventola, Vieri, Adani e Cassano danno vita alla Bobo TV, trasmessa in streaming su Twitch dove raccontato il mondo del calcio.