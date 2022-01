Oroscopo Bilancia domani 5 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 5 gennaio 2022. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per la Bilancia

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 5 gennaio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

La Luna e Mercurio, carissimi Bilancia, in questa giornata di mercoledì sembrano voler aiutare voi amici single a superare una cocente delusione che vi ha colpiti nell’ultimo periodo. Dovete rialzarvi, e tornare a sorridere alla vita, solo così lo supererete e dimenticherete! Saturno, nel mentre, invece, rende ottimo anche il lavoro, permettendovi di imbastire un importante progetto!

Oroscopo Bilancia, 5 gennaio: amore

La giornata amorosa che attende voi coppie non sembra essere affatto serena a causa di una pessima Venere nei vostri piani astrali. Specialmente nel caso in cui abbiate affrettato un qualche passo della relazione, ora i battibecchi potrebbero essere parecchi. Cercate di calmarvi, perché forse c’è una soluzione che potrebbe mettervi nuovamente d’accordo, cari Bilancia!

Oroscopo Bilancia, 5 gennaio: lavoro

Sul posto di lavoro, invece, questa giornata di mercoledì sembra volervi donare una bellissima posizione di Saturno che vi riempirà di ottime energie ed idee che non passeranno inosservate!

Proponetele, potreste dare il via a qualche nuovo gratificante progetto, garantendovi anche la stima di colleghi e superiori! Chissà che una nuova offerta arrivi entro fine mese!

Oroscopo Bilancia, 5 gennaio: fortuna

Infine, da parte della fortuna in questa giornata di mercoledì sembra che possiate ottenere un influsso piuttosto generalizzato, cari nati sotto la Bilancia!

Questo potrebbe farvi stare bene, nonostante i possibili problemi!

