Oroscopo Leone domani 5 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 5 gennaio 2022. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per il Leone

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 5 gennaio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Carissimi Leone, in questa giornata di mercoledì sembra proprio che non si riesca a parlare con voi. Siete scontrosi e nervosi, con quella pessima Luna unita a Mercurio che vi fa sentire irrequieti. Occhio solo a non litigare inutilmente con il partner, potrebbe invece aiutarvi se glielo chiedeste.

Mentre, sul lavoro isolatevi e riducete al minimo i contatti non essenziali.

Oroscopo Leone, 5 gennaio: amore

La giornata amorosa che, insomma, sembra attendervi alle porte di questo mercoledì potrebbe non essere affatto bella, occhio. La cosa più importante, carissimi Leone impegnati, è che evitiate il più possibile di litigare con il partner. Non ne ricavereste nulla di buono, apritevi e chiedete aiuto piuttosto, sarà fondamentale per risollevare leggermente quel vostro pessimo umore!

Oroscopo Leone, 5 gennaio: lavoro

Quello che, invece, vi attende in questo mercoledì lavorativo, cari Leone, sembra potersi concludere nel migliore dei modi, garantendovi qualche piccolo passo avanti.

Cercate solamente di ridurre al minimo le vostre interazioni con gli altri, che siano colleghi, superiori o clienti. Il rischio di scoppiare è piuttosto alto, ma le conseguenze sarebbero solo sulle vostre spalle, meglio evitare!

Oroscopo Leone, 5 gennaio: fortuna

Infine, la fortuna in questa giornata di mercoledì non sembra affatto volervi aiutare, ma forse non è neanche necessario dirlo, cari nati sotto il Leone.

Non pensateci, non avrebbe senso causarsi altri pensieri poco costruttivi.

