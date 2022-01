Oroscopo Scorpione domani 5 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 5 gennaio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Occhio, cari Scorpione, perché la posizione dissonante della Luna e di Mercurio che vi accompagnerà in questa giornata di mercoledì, potrebbe rendervi turbati e pensierosi, rovinando leggermente i vostri vari rapporti. Niente di grave, ma se qualcuno vi proponesse di fare qualcosa, accettate e provate a sconfiggere quel vostro pessimo umore, non ne uscirete chiudendovi a riccio.

Leggi l’oroscopo del 5 gennaio per tutti i segni:

Oroscopo Scorpione, 5 gennaio: amore

La giornata amorosa in sé sembra essere veramente ottima per voi, con un Giove che vi rende piuttosto sensuali, ed una Venere che vi aiuterà a conoscere qualcuno di nuovo! L’unica cosa è che dovrete stare attenti a non far pensare quel vostro pessimo umore sul partner, se foste impegnati, o su quella persona che state corteggiando, carissimi Scorpione single.

Curioso di sapere come andrà il 2022? Leggi le previsioni di:

Oroscopo Scorpione, 5 gennaio: lavoro

Sul posto di lavoro, invece, nel frattempo sembrate essere leggermente troppo polemici per ottenere qualcosa di nuovo, contando poi anche quel pessimo umore, sarà semplice capire che non riuscirete neppure a fare grandi cose.

Niente di grave, preoccupatevi di non dare in escandescenza litigando inutilmente, mentre cercate almeno di impegnarvi nel minimo indispensabile.

Oroscopo Scorpione, 5 gennaio: fortuna

La fortuna, infine, in questa giornata sembra osservare il vostro procedere, ma senza rendere chiaro se vi aiuterà o meno, carissimi nati sotto il segno dello Scorpione.

Sta a voi scoprirlo, ma magari non perdeteci la testa dietro.

Sei curioso di sapere se sei tra i 4 segni più fortunati per l’anno 2022? Scoprilo!