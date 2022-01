Sonia Bruganelli condivide uno scatto tenero della sua famiglia: “Mi piace”. Il retroscena dietro il post

TV e Spettacolo

Sonia Bruganelli si sta facendo conoscere bene dal grande pubblico grazie alla sua partecipazione come opinionista al Grande Fratello Vip6. La moglie di Paolo Bonolis, infatti, è stata scelta per dire la sua sulle vicende e i concorrenti del fortunato reality show di Canale 5. In coppia con Adriana Volpe, Sonia Bruganelli esprime il suo punto di vista e, spesso, fa scaturire delle polemiche. Al di là dei concorrenti del Grande Fratello Vip6, la lite è nata più volte anche tra la stessa opinionista e la collega Adriana Volpe.

Nelle ultime settimane, Sonia Bruganelli ha avuto anche un momento di tensione con il conduttore del programma televisivo: Alfonso Signorini, tanto da ipotizzare una sua sostituzione.

L’opinionista, invece, ha lasciato il suo posto al Grande Fratello Vip6 solo per una puntata, per concedersi una vacanza a Dubai con la sua famiglia. Da lì, Sonia Bruganelli ha condiviso uno scatto molto tenero del marito e la figlia Silvia Bonolis.

Paolo Bonolis e la figlia Silvia: la foto di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli non ha partecipato all’ultima puntata serale del Grande Fratello Vip6. La moglie di Paolo Bonolis è stata sostituita da Laura Freddi. Sonia Bruganelli, infatti, ha deciso di non prendere parte alla trasmissione televisiva per una vacanza a Dubai.

Durante questo periodo di pausa, Sonia Bruganelli si sta dedicando alla sua famiglia, insieme al marito Paolo Bonolis. Proprio del famoso conduttore televisivo, l’opinionista ha recentemente condiviso uno scatto affettuoso sul suo account Instagram. Nella foto si vede Paolo Bonolis in un momento di scambio con la figlia Silvia: “Mi piace quando loro due sono insieme.

Lo stesso modo di vedere la vita“.

Sonia Bruganelli e le problematiche di salute della figlia Silvia

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono sposati dal 2002 e hanno tre figli.

La maggiore, Silvia Bonolis, ha però avuto dei problemi alla nascita, che sono stati raccontati dall’opinionista del Grande Fratello Vip6 a Verissimo.

Silvia Bonolis soffriva di una grave cardiopatia, riscontrata già in un’ecografia prenatale. Appena nata la figlia di Sonia Bruganelli ha subito un importante intervento chirurgico che le ha portato delle conseguenze a livello neurologico.