Fedez, incidente nella neve per il cantante e marito di Chiara Ferragni: “Mi sono aperto la faccia”. La foto

Gossip

Incidente per Fedez: da poco tornato negativo dopo il Covid-19, il cantante e la famiglia hanno recuperato le vacanze perse in una località di montagna. È lui stesso a mostrare i risultati della sfortunata avventura e la reazione di sua moglie, Chiara Ferragni.

Fedez su Instagram: “Mi sono aperto la faccia”, la foto dopo l’incidente

Dal tampone per il Covid a quello con il disinfettante: periodo sfortunato per il rapper Fedez, che dopo essere guarito insieme a Chiara Ferragni si è spostato con i figli e amici in un lussuosissimo chalet, mostrato nelle sue storie Instagram. Qui è apparsa anche una foto che fa vedere il suo mento insanguinato: un taglio, un’abrasione, niente di grave dopo l’incidente per Fedez, che ha spiegato anche cosa sia successo.

La storia di Fedez su Instagram

“Non farò mai più lo slittino per i bambini, ragazzi – ha detto in un video, per poi aggiungere – Mi sono aperto la faccia“. Arriva quindi Chiara Ferragni, che prima si concentra sulla particolare felpa del marito, poi sul sangue sul mento. Fedez, però, nicchia e ironizza: “Non fa male, sono un macho“, dice, salvo poi cambiare subito idea e ammettere il dolore.

Il video di Fedez e Chiara Ferragni

Dal Covid al successo di Mille: le ultime dichiarazioni di Fedez

Come detto, periodo intenso per i Ferragnez, protagonisti tra l’altro di un omonima serie uscita su Amazon Prime Video.

La celebre coppia ha raccontato il contagio da Covid-19 in alcuni video sui propri profili: prima si è negativizzata la Ferragni, quindi qualche giorno dopo anche il cantante. Intervenuto a Domenica In, lui stesso aveva annunciato che il suo tampone era ancora positivo.

Nella stessa occasione, aveva raccontato la genesi del successo della canzone Mille, realizzata con Achille Lauro e Orietta Berti.

“Eravamo a Sanremo ed avevamo già il ritornello della canzone – ha raccontato – Stavamo pensando a una figura femminile a cui farlo cantare e inizialmente avevamo altre idee.

Poi quando abbiamo visto Orietta a Sanremo in diretta salire sul palco dell’Ariston e cantare, abbiamo avuto una folgorazione io e i miei amici e abbiamo detto: ‘Orietta è perfetta’“. Poi ha aggiunto: “È stato un bel segnale di sperimentazione musicale. Solitamente d’estate eravamo ancorati al mondo del reggaeton, invece per un’estate abbiamo portato un revival anni ‘6o con più generazioni che si abbracciano. È poi il bello della musica: la magia non finisce mai, mondi diversi possono avvicinarsi, unirsi e dar vita a cose diverse e nuove“.