Come organizzare il primo appuntamento in base al Segno Zodiacale

Piccola guida con idee per organizzare un buon primo appuntamento per ogni segno zodiacale, imparando a conoscerne le caratteristiche. Quale sarebbe il primo appuntamento perfetto?

Un primo appuntamento è un tuffo nell’ignoto: per quanto si programmi, è difficile prevedere come andranno veramente le cose. L’altra persona può piacere all’istante o potremmo renderci conto che non è il nostro tipo, ma raramente rispetterà l’idea o la proiezione che ci eravamo fatti su di lei. Una prima uscita piacevole può preparare il terreno per altri incontri futuri o deludere le aspettative.

Il primo appuntamento spesso rende nervosi: si vuole fare bella figura con l’altra persona, ma si ha paura di sbagliare qualcosa. Una piccola guida sulle caratteristiche dei segni zodiacali può essere d’aiuto per capire come organizzare un incontro piacevole e fornisce alcune idee per il primo appuntamento.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

È un segno di fuoco, impulsivo, intraprendente e giocoso. L’ideale per il primo appuntamento sarebbe un’attività divertente e poco monotona, come una partita a bowling o una lezione di cucina. Attenzione però: gli ariete possono essere molto competitivi!

Toro (21 aprile – 20 maggio)

È un segno di terra. I nati sotto il segno del Toro apprezzano la stabilità, preferiscono la comodità e la sicurezza della propria casa e amano il buon cibo.

Al primo appuntamento potreste stare a casa, cucinare qualcosa insieme, magari ordinare del cibo dal loro ristorante preferito, scegliere della buona musica come sottofondo… Se invece volete uscire a tutti i costi puntate su un aperitivo in un ambiente piacevole, seguito da un film al cinema.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

È un segno d’aria, mutevole e imprevedibile. I Gemelli amano anche essere stimolati intellettualmente, sono spiritosi, apprezzano le lunghe chiacchierate e odiano annoiarsi. Per il primo appuntamento invitateli a una festa oppure fate un giro in una libreria e discutete dei vostri libri preferiti: imparerete a conoscerli meglio.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

È un segno d’acqua. I nati sotto questo segno sono molto emotivi, legati alla famiglia e romantici. Per far sentire il Cancro coccolato, potreste cucinare per loro qualcosa di buono, andare a fare una passeggiata e prendere un gelato, oppure fare un picnic sulla spiaggia al tramonto.

Leone (23 luglio – 23 agosto)

È un segno di fuoco. I Leone sono estroversi, dinamici e carismatici. Al primo appuntamento, rimarrebbero colpiti da un ristorante di lusso dove potersi vestire bene e ricevere un po’ di attenzioni o da una serata in un posto esclusivo che li faccia sentire speciali.

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

È un segno di terra, preciso, attento e pratico. Per un primo appuntamento non è necessario fare le cose in grande per la Vergine, ma meglio non lasciar trasparire troppa incertezza da parte vostra: andate a vedere un film acclamato dalla critica o in un museo ben recensito.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

È un segno d’aria, è romantico, ama l’armonia e l’arte. Per un primo appuntamento con la Bilancia, la classica cena a lume di candela è una buona idea, ma anche un vernissage o un picnic al tramonto possono funzionare.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

È un segno d’acqua. I nati sotto il segno dello Scorpione sono affascinanti, dinamici e amano avere conversazioni intense. Una camminata in mezzo alla natura, un giro in barca al lago, o un posto dove ascoltare e discutere i vostri artisti musicali preferiti potrebbero essere ottimi primi appuntamenti.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre)

È un segno di fuoco, ama il movimento ed è affascinato dalla novità. L’ideale per un primo appuntamento con il Sagittario potrebbe essere una gita a un parco avventura, una festa con gente che non conosce o una cena in un ristorante etnico.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio)

È un segno di terra. I Capricorno sono precisi, gran lavoratori e ambiziosi. Amano raggiungere nuovi traguardi: fare un’escursione in montagna insieme o una partita a golf potrebbero essere delle buone idee per un primo appuntamento.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

È un segno d’aria. I nati sotto questo segno amano l’indipendenza, non hanno paura di differenziarsi, sono generosi e altruisti. Per il primo appuntamento gli Acquario potrebbero gradire una visita a un museo, una serata trascorsa a guardare le stelle e “filosofare”, ma anche un pomeriggio di volontariato insieme per rendersi utile.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

È un segno d’acqua. I nati sotto questo segno hanno una ricca immaginazione, sono buoni ascoltatori e molto romantici. L’ideale per un primo appuntamento con un Pesci è un luogo tranquillo dove passeggiare (possibilmente nelle vicinanze di un lago, mare o corso d’acqua) e scambiarsi opinioni sugli argomenti più disparati o una conversazione profonda davanti a un bicchiere di vino o un tè per conoscersi meglio.