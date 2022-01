Grande Fratello Vip: ecco perché Aldo Montano non era presente in studio. La confessione dell’ex gieffino

Grande Fratello

L’appuntamento di lunedì sera con il Grande Fratello Vip è stato ricco di colpi di scena, tra la proposta di Giucas Casella e il nuovo dramma che ha colpito Soleil Sorge. Come si può immaginare, dunque, molti gli ex gieffini intervenuti per commentare dallo studio le vicende all’interno della casa. Si è notata però l’assenza di Aldo Montano. L’atleta ha in queste ore condiviso delle storie su Instagram per spiegare i motivi, dovuti al Covid.

Aldo Montano svela il perché dell’assenza lunedì

L’ex gieffino dunque ieri sera assente e in queste ore ha condiviso alcuni video su Instagram per spiegare il motivo: “Speravo di stare insieme a voi stasera, invece no.

Purtroppo non sono in puntata con tutti voi, mia moglie ha il Covid. Io sono separato da lei ma devo rispettare i 10 giorni di quarantena sperando che non arrivi anche a me. Mi dispiace tanto, speriamo di rivederci quanto prima“.

Sembra insomma che al momento l’atleta stia bene ma che a causa del tampone positivo della moglie debba osservare un periodo di isolamento per assicurarsi di non essere stato contagiato a sua volta. La speranza è ovviamente che l’uomo risulti negativo e possa ben presto tornare alla normalità e, perché no, anche tornare nello studio del Grande Fratello Vip – anche se di recente si è sfiorato il dramma in diretta a causa del suo rapporto con Alex Belli.

Aldo Montano: chi è sua moglie

L’atleta è sposato con la campionessa d’atletica russa Olga Plachina.

La ragazza, a soli 24 anni, è specializzata nei 400 metri ad ostacoli, ma ha intrapreso anche la carriera da modella. Negli ani ha infatti vinto alcuni concorsi come Miss Sport e Miss Best Model.

Tra i due c’è stato immediatamente il colpo di fulmine e da allora non si sono mai più separati – eccetto il periodo in cui Aldo è stato concorrente nella casa.

I due hanno anche avuto due bambini, Olympia nel 2016 e di recente il piccolo Mario Jr. I due inoltre sono legati da eventi traumatici, che hanno tentato di superare insieme e che nella casa Aldo ha scelto di raccontare alla bella Manila Nazzaro.