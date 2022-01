Sfortuna totale nel 2022 per questi 7 segni zodiacali. Attenzione alle brutte sorprese

Oroscopo

L’Oroscopo cerca di prevedere il futuro, ma spesso rivela notizie inattese e negative. Con l’arrivo dell’anno nuovo, secondo le stelle ci saranno alcuni segni zodiacali che dovranno combattere con la solitudine e la delusione. In anticipo, è arrivato il momento di rivelare quali sono i 7 segni zodiacali che saranno colpiti dalla sfortuna nel 2022.

Ariete

Coloro nati sotto al segno dell’Ariete dovranno superare un inizio anno turbolento. Purtroppo, la Venere sarà dispettosa nei confronti di questo segno zodiacale, perché a causa sua non potrà sfoggiare l’abituale fascino.

Dopo questi mesi verso l’inizio della primavera, le stelle torneranno a proteggere l’Ariete per accompagnarlo in amore.

Gemelli

I Gemelli saranno notevolmente assorbiti dal lavoro, e la vita di coppia ne risentirà in maniera negativa. I successi professionali non mancheranno, il rischio sarà poter deludere il partner con queste continue assenze. Si dovrà trovare il giusto equilibrio tra le priorità: è consigliabile costruire un’intesa con il partner per rimanere uniti nonostante il minimo tempo insieme.

Bilancia

Nei primi mesi dell’anno Venere metterà alla prova questo segno fino a levargli tutte le sue forze.

La Bilancia dovrà percepire il peso di una convivenza prematura, ci vorrà del tempo per capire se portare avanti una relazione o fare un passo indietro.

Sagittario

Per i Sagittario la prima parte dell’anno andrà molto bene, ma in seguito Marte colpirà i punti deboli della coppia. Ci saranno discussioni con il partner, oltre a litigi continui e nervosismo per le piccole cose. La passione accesa a inizio anno, da agosto scenderà fino a scomparire del tutto.

Acquario

L’Acquario affronterà molti problemi in ambito sentimentale.

I single non proveranno interesse per nessuno, difficilmente riusciranno a realizzare i propri sogni.

I mesi più critici saranno i primi tre, ma la situazione migliorerà con il passare del tempo.

Leone

Il Leone dovrà essere molto selettivo con l’arrivo dell’anno, ed allontanare le persone che gli sbarrano la strada. Purtroppo, il partner non darà le sufficienti attenzioni nella vita di coppia, di conseguenza non avrà senso continuare a stare con qualcuno che lo fa sentire indesiderato.

Capricorno

Il Capricorno sarà sfortunato nella sfera sentimentale, ci potrà essere un’imprevista separazione dietro l’angolo, oltre a una serie di spese da affrontare. Attenzione.