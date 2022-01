Il segno zodiacale più sfortunato del fine settimana: previsioni e consigli per il segno meno favorito

Oroscopo di Domani

L’anno 2022 è ormai arrivato e tutti i segni sono già sotto l’effetto delle stelle, nessuno escluso. Alcuni dei 12 abitanti dello Zodiaco vivranno sicuramente momenti pieni di spensieratezza, gioia e leggerezza, ma non sempre questo accade e qualche segno può risultare invece negativamente influenzato dagli astri e dalle loro posizioni avverse. Volete conoscere quale, tra i 12 segni, sarà quello più sfortunato di questo weekend? La risposta a questa insistente domanda: il segno più sfortunato per le giornate del 15 e 16 gennaio 2022.

Il segno più sfortunato del weekend: Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia rimarranno per tutto il fine settimana all’interno della loro stessa prigione, che li allontana dal mondo circostante e dalla persone care, influenzandone la già spenta rete sociale presente nelle loro vite. Venere, infatti, non si trova in una posizione favorevole per il vostro segno e vi limita sentimentalmente, tenendo sotto scacco le vostre emozioni, anche quelle più intime e profonde. Apparite così agli occhi degli altri come freddi e distanti, tanto da farvi sentire isolati dal resto del mondo.

Avete perso la speranza a causa di alcuni comportamenti esterni che vi hanno fatto dubitare della sincerità altrui, ferendovi pesantemente. Questa situazione vi ha resi severi con voi stessi e con chi vi circonda, animandovi di rabbia e risentimento repressi. Per questo, sul lavoro, combattete affinché le regole vengano rispettate, senza cambi di rotta improvvisi e insensati. State dando troppo ascolto ai vostri pensieri, tralasciando il giusto mezzo, che vi ha da sempre contraddistinto.

Mercurio, Saturno e Marte pretendono da voi che siate più realisti e lavoriate al fine di migliorare il presente, tralasciando il passato funesto.

Datevi il tempo di metabolizzare ciò che di più doloroso è avvenuto precedentemente ed eviterete di trascorrere questo fine settimana nella nube di negatività che, al momento, inonda la vostra anima.

