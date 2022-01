Uomini e Donne anticipazioni 14 gennaio: delusione per Gemma Galgani, con Stefano c’è già aria di crisi?

Uomini e Donne

Gemma Galgani ha cominciato il nuovo anno da protagonista a Uomini e Donne. Nella prima puntata dell’anno, infatti, la Dama torinese è stata subito al centro di una grande polemica. Gemma Galgani e Leonardo Bozzetti hanno litigato aspramente e le loro strade si sono divise. La scintilla della contesa è arrivata da una segnalazione ricevuta dalla Dama torinese sul conto del Cavaliere.

Dopo la fine della conoscenza tra Gemma Galgani e Leonardo Bozzetti, la Dama torinese ha cominciato la conoscenza con Stefano. Ma Gemma Galgani non è sembrata molto presa dal Cavaliere, ricevendo le critiche degli opinionisti.

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, nella puntata del 14 gennaio, Gemma Galgani e Stefano potrebbero già essere ai ferri corti.

Uomini e Donne anticipazioni 14 gennaio: Gemma Galgani e Stefano interrompono la conoscenza?

Gemma Galgani non è stata molto fortunata nell’edizione 2021/2022 di Uomini e Donne. Dopo una conoscenza veloce con Pierluigi, la Dama torinese ha concentrato le sue attenzioni su Costabile. Il feeling con il Cavaliere è stato immediato, ma i due hanno cominciato presto ad avere delle incomprensioni. Le continue discussioni, soprattutto, per la frequenza delle telefonate, hanno convinto Costabile a mettere fine alla loro conoscenza.

Gemma Galgani è rimasta molto delusa e solo con l’arrivo di Leonardo Bozzetti, la Dama torinese ha ritrovato il suo proverbiale entusiasmo. Ma, la segnalazione ricevuta sul conto del Cavaliere, ha costretto Gemma Galgani a mettere un punto anche a questa relazione.

Gemma Galgani ha già cominciato a conoscere Stefano, arrivato nel dating show per conquistarla, ma, nella prima esterna i due non sembravano in sintonia.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata 14 gennaio, Gemma Galgani e Stefano potrebbero già chiudere la loro conoscenza.

Uomini e Donne anticipazioni 14 gennaio: le prime esterne di Luca Salatino

Luca Salatino non è stato scelto da Roberta Ilaria Giusti. La tronista ha preferito lasciare il dating show di Canale 5 con Samuele Carniani. Il corteggiatore romano, però, non ha terminato la sua esperienza a Uomini e Donne, perché è stato scelto come tronista.

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni della puntata del 14 gennaio, potrebbero andare in onda le prime esterne di Luca Salatino. Da chi sarà coinvolto il nuovo tronista?