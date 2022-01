Verissimo ospiti: anticipazioni della trasmissione di Silvia Toffanin in onda sabato e domenica

Programmi TV

Verissimo torna in onda su Canale5 con un doppio appuntamento ricco di ospiti e tante sorprese. Scopri i nomi di tutti i personaggi che arriveranno in studio da Silvia Toffanin per raccontarsi.

Silvia Toffanin conduce un nuovo doppio appuntamento settimanale di Verissimo. La trasmissione prende il suo consueto posto nella programmazione di Canale 5 nel fine settimana e va in onda sabato 15 e domenica 16 gennaio 2022 a partire dalle ore 16:30. Il pubblico del programma assisterà agli interessanti racconti di vita vera e professionale di tutti gli ospiti che arriveranno in studio a fare compagnia alla conduttrice. Tutti i nomi degli ospiti che saranno presenti in trasmissione per le interviste della conduttrice nelle due puntate di questa settimana che vanno in onda il 15 ed il 16 gennaio 2022.

Gli ospiti di Verissimo nella puntata di sabato 15 gennaio

Verissimo torna in onda su Canale5 con la conduzione capace di Silvia Toffanin. L’appuntamento di sabato 15 gennaio 2022 aprirà il doppi appuntamento con la trasmissione che va in onda a partire dalle ore 16.30 ovviamente su Canale 5 ed anche in streaming in contemporanea sulla piattaforma di Mediaset Infinity e sull’applicazione apposita.

Il primo ospite della prima puntata di questo fine settimana sarà l’ex pilota di MotoGp Andrea Iannone che arriva in studio per concedere in esclusiva la sua prima intervista tv. Secondo ospite sarà poi un suo collega della pista di Ballando con le Stelle: l’ex rugbista e modello Alvise Rigo.

La puntata di sabato 15 gennaio darà poi la possibilità di festeggiare i 30 anni del Tg5 con la presenza di tre apprezzati volti del notiziario come Simona Branchetti, Susanna Galeazzi e Roberta Floris. Gli altri ospiti della puntata saranno Paolo Ciavarro e la compagna Clizia Incorvaia ed Ambra Sabatini, atleta paralimpica.

Da questo sabato poi un debutto speciale per Verissimo che dedicherà un nuovo spazio alle storie di C’è posta per te ed al futuro delle storie raccontate nel format di Maria De Filippi.

Il pubblico potrà infatti scoprire cosa è successo ai protagonisti delle storie dopo l’apertura della celebre busta con gli inviati di Verissimo che saranno anche dietro le quinte del programma per raccogliere a caldo le reazioni dei protagonisti.

Silvia Toffanin ascolterà quindi il racconto della storia di Fernando, Susanna e Giada.

Gli ospiti di Verissimo nella puntata di domenica 16 gennaio

Il secondo appuntamento settimanale con la trasmissione va in onda domenica 16 gennaio 2022 a partire dalle ore 16:30 quando in studio arriverà per il racconto tra vita privata e carriera, il conduttore e mattatore televisivo Paolo Bonolis, che anticiperà il ritorno di Avanti un altro pure di sera.

In studio anche Riccardo Cocciante, la cantante Arisa e la modella brasiliana Dayane Mello.