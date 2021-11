Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, svelato il nome del maschietto. Quando è previsto l’arrivo del bebè

Gossip

La coppia Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro è in attesa di un bel maschietto. La coppia ha condiviso con i follower e i fan che li seguono dai tempi del GF VIP, momenti, attimi ed emozioni di questa dolce attesa. Sui social network, in particolare su Instagram, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno ufficializzato la gravidanza ed hanno rivelato il sesso del nascituro, adesso rimane da scoprire quando arriverà il piccolo e come si chiamerà.

Come si chiamerà e quando arriverà il piccolo Ciavarro

Per il nome del maschietto la coppia ha fatto aspettare un bel po’ i fan più curiosi, ma stando alle prime indiscrezione sappiamo che il nome del piccolo “Ciavarrino” sarà Gabriele.

La coppia ancora non ha ufficializzato la scelta del nome ma secondo quanto dichiarato da Ciavarro durante un’intervista potrebbe essere questo il nome del cuore.

Infatti in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, Paolo Ciavarro aveva dichiarato di preferire questo nome, tanto che da piccolo aveva chiesto alla mamma, Eleonora Giorgi, di cambiare il suo, Paolo, con Gabriele. L’arrivo di Gabriele è atteso per il mese di febbraio, anche se non si conosce ancora la data esatta, la coppia probabilmente lo svelerà al momento giusto.

La felicità di nonna Eleonora Giorgi

La giovane coppia, che ha visto nascere il loro amore nella casa del GF Vip , convive già da molto tempo e sogna il matrimonio. Amano condividere con i loro follower tutto; dalla nascita della loro storia d’amore tanto chiacchierata alla vita di coppia, all’annuncio della gravidanza, ai primi scatti con il pancione, fino ai i primi battiti.

A condividere la loro gioia è anche la nonna Eleonora Giorgi, che non manca di condividere la felicità dell’arrivo di un altro maschietto in famiglia.

La nonna Giorgi appare anche molto legata alla nuora e futura mamma, Clizia Incorvaia. Un grande feeling tra le due donne confermate da un dolce scatto che le ritrae insieme “Mamma e nonna, symphonie en rose… ma è maschio!” condividono le due donne su un post Instagram.