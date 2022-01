Biglietti Festival di Sanremo 2022: i costi e tutte le informazioni per assistere allo spettacolo musicale

Programmi TV

Il festival di Sanremo 2022 vedrà di nuovo la presenza del pubblico. I biglietti si possono ottenere sono in modalità digitale, i costi variano in base alla serata.

Freme l’organizzazione per il Festival di Sanremo del 2022. L’amata kermesse canora avrà luogo dall’1 al 5 febbraio, come sempre, al testo Ariston della pittoresca località ligure. A condurre, anche quest’anno, ci sarà Amadeus, affiancato da cinque co-conduttrici d’eccezione. Si tratta di Ornella Muti, Lorena Cesarini, DrusillaFoer, Sabrina Ferilli e Maria Chiara Giannetta, come annunciato dallo stesso presentatore televisivo.

Le serate musicali saranno accompagnate, naturalmente, da vari ospiti illustri. Amadeus ha scelto Checco Zalone e Cesare Cremonini, ma, nelle ultime ore, il conduttore del Festival di Sanremo ha aggiunto alla lista anche i Maneskin, vincitori dell’ultima edizione della kermesse canora.

Quest’anno, tornerà anche il pubblico al teatro Ariston, dopo lo stop dovuto alla pandemia da Covid-19. Per il 2022, la direzione del Festival di Sanremo ha scelto una modalità di vendita dei biglietti esclusivamente digitale.

Biglietti Festival di Sanremo 2022: procedura d’acquisto solo online

I biglietti del Festival di Sanremo, si sa, vanno a ruba e quelli messi a disposizione per l’anno 2022 sono già terminati. La procedura di acquisto scelta quest’anno era esclusivamente digitale: “La richiesta va fatta esclusivamente al sito… Tali richieste potranno essere effettuate il 14 gennaio 2022“.

Nel sito ufficiale della manifestazione canora, però, la direzione apre alla possibilità di un’altra finestra di vendita per biglietti singoli: “Nel caso venissero messi in vendita anche BIGLIETTI SINGOLI, la data verrà pubblicata su questo sito e sul sito ufficiale della biglietteria“. Infatti, la prima procedura di prenotazione era destinata solo agli abbonamenti, per chi assisterà, quindi, a tutte e 5 le serate del Festival di Sanremo 2022.

Biglietti Festival di Sanremo 2022: i costi

Per accedere come pubblico al teatro Ariston e assistere al Festival di Sanremo, sarà necessario portare con sé il biglietto digitale della serata e il documento d’identità.

La direzione ha ulteriormente specificato che: “Riguardo a documenti sanitari, o altri documenti necessari, verranno date indicazioni prima dell’evento“.

I costi dei biglietti del Festival di Sanremo sono differenti in caso si tratti di abbonamento o singolo ingresso, come riportato da Novella2000: “Abbonamento in galleria (tutte le serate): 672€, abbonamento platea (tutte le serate): 1.290€… Posto unico in galleria (una serata, tranne la finale): 100€, posto unico in platea (una serata, tranne la finale): 180€“.

La serata finale ha un costo più elevato: “Finale in galleria: 320€, finale in platea: 660€“.