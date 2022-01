Damiano David esplode sui social, è stanco dei pettegolezzi su di lui: “Non sono un giocattolo”

Gossip

I Maneskin sono inarrestabili e continuano ad arrivare novità sulla loro incredibile carriera. Il gruppo sarà infatti presente all’edizione del 2022 del Coachella Festival, evento musicale che ogni anno si tiene in California e considerato tra i più importanti del Paese e saranno super ospiti alla prossima edizione del Festival di Sanremo.

La notorietà raggiunta però non porta solo benefici alla band romana e in questi ultimi tempi i ragazzi hanno dovuto affrontare anche il rovescio della medaglia, caratterizzato da gossip insistenti sul loro privato. Alla fine però Damiano David, la voce del gruppo, non ha retto il colpo e si è lasciato andare ad un duro sfogo sui social.

Damiano David contro i gossip su di lui

Lo scorso 31 dicembre il cantante dei Maneskin, Damiano David, annunciava sui social di voler staccare per un po’ la spina, forse anche in previsione dello stress per gli impegni futuri. Viste le sue ultime dichiarazioni, sembra però chie dietro quella pausa dai social ci fosse qualcosa di più ovvero i continui gossip sul suo conto.

Tra le più ricorrenti quelle relative alle presunte crisi con la fidanzata, Giorgia Soleri, e forse proprio per questo ora il ragazzo si è lasciato andare ad una pesante critica sui social.

“Mi sono davvero stancato negli ultimi giorni, voi persone state decisamente parlando troppo. Sono un essere umano, non un dannato giocattolo” scrive Damiano su Twitter, preferendo riferirsi ai suoi fan in inglese.

I got very sick the last few days, you people are definetly talking too much. I’m a human not a freaking toy. — Damiano David (@daviddamiano99) January 14, 2022

Damiano David: i rumor sulla crisi in corso tra lui e Giorgia Soleri

Il ventitreenne è molto riservato quando si tratta della propria vita privata e non ha mai confermato di essere in crisi con la sua fidanzata – con cui ha iniziato una relazione da ben 4 anni. Lo dimostra il fatto che gli stessi fan di Damiano, e dei Maneskin, abbiano saputo di Giorgia Soleri solamente di recente.

Sebbene oggi i due siano usciti allo scoperto, però, non amano essere troppo al centro dell’attenzione sui social e, di conseguenza, non gradiscono nemmeno gli scoop sul loro conto.

In particolare, di recente, alcuni portali hanno rilanciato una notizia inizialmente resa pubblica da Dagospia, sull’indiscrezione sulla crisi tra Damiano e Giorgia, alimentando un polverone mediatico che avrebbe infastidito non poco il cantante romano.

Probabile dunque che lo sfogo sia arrivato proprio a causa delle indiscrezioni arrivate di recente e che David abbia voluto mettere subito le cose in chiaro per evitare che la situazione degeneri.

Sebben infatti il cantante non abbia fatto alcun riferimento diretto alle indiscrezioni, le tempistiche con cui è arrivato il tweet lascerebbero presupporre che si tratti proprio di questo.