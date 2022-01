Coronavirus, ultime notizie 18 gennaio 2022: indennità a rischio e negozi “pass free”

Cronaca Italia

Le novità del 17 gennaio sulle politiche per la gestione della pandemia: dalle novità sull'utilizzo del green pass base nei negozi ai ristori per le attività.

Non ci sono ottime notizie, oggi, a tema “pandemia” in Italia. Tra le novità di oggi c’è una nuova analisi dell’indennità per chi è entrato in contatto con un positivo Covid e nuove regole sui negozi. Al contempo, pare che presto l’Italia potrebbe tornare tutta in zona bianca: il sottosegretario Pierpaolo Sileri ha infatti detto a Radio Anch’io che “stiamo vivendo un picco al quale seguirà una decrescita. Tutte le regole che oggi stiamo mettendo in campo – in un tempo relativamente breve – dovranno e potranno essere modificate per allentare la presa”.

Indennità in caso di contatto Covid: potrebbe sparire dal DL sostegni – ore 15.57

Un’attenta analisi definirà il destino dell’indennità di malattia per coloro che sono a casa in quarantena perché sono stati in contatto con un positivo al Covid-19.

Il provvedimento ha infatti portato a spese molto alte a livello di bilancio -nel 2020 sono stati stanziati ben 663,1 milioni di euro- ed il Ministero potrebbe decidere di accantonare il provvedimento.

Ristori a fondo perduto: chi potrà ottenerli e quando – ore 15.43

Arriva una nuova tranche di aiuti per le attività in difficoltà, e saranno a ristori a forfait a fondo perduto, per un ammontare di circa un miliardo di spesa.

Il nuovo decreto sostegni riguarderà soltanto alcuni settori e solo per i primi 3 mesi del 2022. Nuovi ristori anche per il settore turismo. Per quanto riguarda la cassa integrazione, la sottosegretaria Sileri ha inoltre dichiarato: “Dal primo gennaio è entrata in vigore la riforma degli ammortizzatori sociali.

Anche le piccole imprese hanno 13 settimane di Cig da utilizzare“.

Green Pass e negozi: in quali attività si potrà entrare privi di Green pass – ore 15.07

Saranno poche, probabilmente, le attività accessibili alle persone prive di Green pass a partire dal 1 febbraio.

In molti negozi sarà infatti necessario esibire il Green Pass base, che si può ottenere anche con un semplice tampone antigienico -o molecolare- ed avrà validità di 48 ore. Ad appartenere a questa categoria di attività sono sostanzialmente quelle che forniscono beni di prima necessità: farmacie, supermercati ed altre.