Coronavirus, ultime notizie 19 gennaio 2022: Sileri “stiamo vivendo un picco pandemico”

Cronaca Italia

Cosa succede in Italia oggi mercoledì 18 gennaio 2022 in merito al Covid-19. Tutte le ultime notizie e novità tra vaccino e variante Omicron.

L’Italia continua a fare i conti con la quarta ondata di Covid-19 e della sua variante Omicron. Gli ultimi dati diffusi dalla Protezione Civile e del ministero della Salute parlano di 228.179 i nuovi casi da Coronavirus e altri 434 morti. Sempre sotto osservazione i numeri della terapia intensiva che sono stati 150 in 24 ore; in rianimazione 1.715, due in meno del giorno precedente. Si comincia anche a ragionare sulla quarta dose, mentre l’Ema dice che per l’Agenzia europea del farmaco troppi booster ravvicinati potrebbero ridurre il livello di anticorpi.

Sileri sul picco pandemico – ore 10.10

E di picco pandemico parla anche Pierpaolo Sileri.

Il sottosegretario alla Salute ha spiegato che in Italia “stiamo vivendo un picco pandemico. Ovviamente vi sarà, poi, una decrescita dei casi. E tutte le regole che oggi stiamo mettendo, a mio avviso in tempo relativamente breve, potranno essere di nuovo modificate per allentare la presa“. Secondo Sileri, in merito al cambio di requisiti per il passaggio in diverse zone, “non servirà questa rimodulazione perché, per l’andamento del virus, in qualche settimana si ritornerà a una situazione in cui il giallo scomparirà“, ha spiegato a Radio anch’io, su Radio 1.

Regioni e il rischio di cambio di colore – ore 9

La Valle d’Aosta sembrava essere a rischio zona rosso, rischio comunque che sembra essere rientrato, mentre nelle scorse ore si parlava di dire addio alla stagione sciistica nel caso di un cambio di colore. Del resto, il cambio dei parametri previsti per il cambio di colore delle regioni resta sul tavolo del Governo ed è ormai richiesta di molte regioni che venga rivisto.

Ema sulla quarta dose – ore 8

Mentre sono ancora in corso le terze dosi di vaccino per il covid-19, l’Agenzia europea del farmaco Ema riflette sui booster somministrati a intervalli brevi.

Stando a quanto viene rivelato, questi potrebbero avere l’effetto contrario rispetto a quello che invece si cerca di raggiungere: ridurrebbe il livello di anticorpi, riporta AdnKronos. Israele ha cominciato invece già da qualche tempo a somministrare la quarta dose e il direttore generale del ministero della Salute israeliano Nachman Ash ha spiegato che “soprattutto per gli anziani e la popolazione a rischio funziona con la quarta dose, per cui invito comunque a venire a farsi vaccinare“.