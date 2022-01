Coronavirus, ultime notizie 20 gennaio 2022: Green pass obbligatorio da oggi in diversi negozi

Cronaca Italia

Green pass obbligatorio in nuovi negozi da oggi; e la discussione sulle nuove regole per il passaggio di colore delle regioni: le notizie di oggi 20 gennaio 2022 sul Covid-19.

Le ultime notizie sul Covid-19 in Italia e nel mondo. Nel bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute diramato nelle scorse ore si rivela che sono 192.320 i nuovi contagi da Coronavirus e 380 i morti. Nel frattempo si apre il tavolo tra governo e Regioni sui provvedimenti, che va dalle quarantene al possibile nuovo sistema dei colori su cui si discute ormai da giorni.

Green pass scatta l’obbligo da oggi: ecco dove diventa obbligatorio – ore 8.42

Ci sono novità anche in merito al Green pass base. Proprio da oggi, giovedì 20 gennaio 2022, scatta l’obbligo anche per coloro che andranno da estetisti e parrucchieri e per tutti i clienti dei “servizi alla persona”.

Al momento l’obbligo resta valido fino al 31 marzo. Il green pass base si ottiene con la vaccinazione, per i guariti o per tutti coloro che sono in possesso dell’esito di un tampone molecolare o antigenico negativo. Tra gennaio e febbraio sono attese altre novità sull’obbligatorietà della certificazione verde per l’accesso ad altri servizi. Ma non solo: dove è obbligatorio da oggi il Green pass.

Assegnazione dei colori destinata a cambiare: i Governatori vogliono il cambiamento – ore 00.10

Sono molte le modifiche sul tavolo del Governo in queste ore.

Una di queste prevede la modifica del sistema delle fasce di colori per le regioni: bisognerebbe prendere in considerazioni per i dati solo i casi Covid tra i pazienti ricoverati che hanno sviluppato la malattia e non senza includere gli asintomatici ricoverati per altre patologie.

Il governatore del Molise, Donato Toma, ha spiegato a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1: “Con gli altri presidenti abbiamo parlato di abolire i colori delle regioni, non è più il caso, ne ho parlato con Fedriga. I colori servono a poco, su questo siamo pressoché tutti d’accordo“, riporta Ansa.

Sulla stessa linea d’onda anche il sottosegretario alla salute Andrea Costa che in un’intervista al Corriere della sera ha spiegato: “C’è una platea del 90 per cento di vaccinati. Di fronte a questo il sistema dei colori generalizzati non ha più senso. L’unico criterio che deve rimanere è quello della zona rossa“. Tutte le opzioni sul tavolo.