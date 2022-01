Acquario: pregi e difetti del segno più innovativo dello zodiaco

Oroscopo

Il segno dell‘Acquario è tra i più originali e innovativi dello Zodiaco. Ma i suoi lati buoni non finiscono di certo qui, i nati sotto questo segno hanno molti pregi e anche qualche difetto.

Acquario: data, periodo e caratteristiche

Il segno zodiacale dell’Acquario interessa i nati dal 21 gennaio al 19 febbraio. È un segno che lascia spazio ad una grande inventiva: infatti, i nati sotto questo segno tendono a palesare una particolare propensione ad inventare fin da quando sono bambini.

Questa capacità potrebbe interessare ad esempio la meccanica, ma in generale anche cose elettriche e varie innovazioni. Insomma il segno dell’Acquario è fin da piccino un piccolo inventore.

Acquario: cosa si nasconde nel loro animo

L’Acquario durante l’adolescenza avrà bisogno di particolari attenzioni. È un segno infatti che ha la tendenza anche ad andare sempre contro tutti. Questo spirito anticonformista può non sembrare un lato così negativo. Ma l’essere sempre quello che va controcorrente, che la pensa sempre diversamente dagli altri potrebbe portare ad avere alcuni problemi. Questa caratteristica quindi, può essere vista in modo positivo considerando il fatto di non essere una persona che segue la massa, ma a volte non è troppo necessario avere questo comportamento.

I nati sotto questo segno, come si può ben vedere hanno questa particolare caratteristica dell’essere molto innovativi.

Questa innovazione porta appunto ad essere originali, anche troppo a volte, e a causare alcuni disagi. Ma questa peculiarità è anche molto positiva. La tendenza all’essere innovativi nella vita li rende delle persone con una vita più serena e tranquilla.

Il segno dell’Acquario è anche molto disponibile verso gli altri, pronto ad aiutare. Si potrebbe dire che sia molto amichevole verso chiunque. Il loro animo ribelle li porta a combattere anche per cause ad esempio sociali e politiche, per questo il loro animo oltre che ribelle è anche molto nobile.