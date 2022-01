Gossip

Alda D’Eusanio rompe il lungo silenzio dopo la sua squalifica dalla quinta edizione del Grande Fratello Vip, un anno dopo il clamoroso caso innescato dalle sue dichiarazioni all’interno della Casa (quelle sul matrimonio di Laura Pausini le sarebbero costate una denuncia). La conduttrice si sfoga sull’accaduto e annuncia la sua decisione di procedere per via legale su una vicenda che, a suo dire, l’avrebbe vista costretta a sparire dalle scene.

Alda D’Eusanio un anno dopo la squalifica dal GF Vip 5: “Ho fatto causa“

Un anno dopo il suo capitolo televisivo al GF Vip 5, concluso con una clamorosa squalifica a seguito di alcune pesanti dichiarazioni sulla vita privata di Laura Pausini e non solo, Alda D’Eusanio torna sul caso e si sfoga in una intervista al settimanale Nuovo aggiungendo alcuni dettagli del suo percorso dopo la spinosa vicenda che l’ha vista protagonista.

Le parole della conduttrice, riportate da Biccy.it, hanno un retrogusto amaro e riaprono la questione della sua totale assenza dal piccolo schermo con alcune note pungenti: “Ho fatto causa a Mediaset. Per 2 mesi ho aspettato che qualcuno mi rispondesse. Ma nessuno mi ha mai più parlato: né Signorini né tantomeno l’editore Pier Silvio Berlusconi, che ha preso la decisione di cacciarmi via con infamia, distruggendo 40 anni di carriera.

Oltre che in Mediaset non mi chiamano più in Rai: per quale motivo?“.

Nel corso del suo sfogo sulle pagine dello stesso settimanale, Alda D’Eusanio avrebbe anche aggiunto una critica per la presunta disparità di trattamento riservata a lei e a un’altra concorrente del reality, ma nella attuale edizione: Katia Ricciarelli.

Più volte la soprano è finita nel vortice delle polemiche per alcune affermazioni al limite, ma per lei, come sottolineato dalla stessa Alda D’Eusanio, non sarebbe scattato alcun provvedimento.

A detta della conduttrice non ci sarebbero dubbi: “Per Katia Ricciarelli c’è una rete di protezione al GF Vip. Io invece sono stata cacciata a pedate“. Chissà se Alfonso Signorini risponderà sul punto.