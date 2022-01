Il segno zodiacale più sfortunato del fine settimana: previsioni e consigli per il segno meno favorito

Oroscopo

Previsioni per il segno più sfortunato del fine settimana. Come procederanno le giornate di sabato 22 e domenica 23 gennaio 2022, per il segno zodiacale meno favorito dalle stelle

Il weekend è finalmente arrivato, portando con se la voglia di riposo e spensieratezza che erano mancati nel corso della settimana appena terminata. Dopo numerosi impegni lavorativi e impegni familiari è giunto il momento di prendersi del tempo per se stessi e godersi, per quanto possibile, la tranquillità del fine settimana. Le stelle però non si fermano un attimo e continuano, imperterrite, a descrivere con saggezza il cammino di ognuno, consigliandolo sulle prossime mosse da fare. Se volete conoscere il nome del segno meno fortunato del weekend, ecco per voi l’Oroscopo per le giornate di sabato 22 e domenica 23 gennaio 2022.

Curioso di sapere come andrà il 2022? Leggi le previsioni di:

Il segno più sfortunato del weekend: Cancro

All’ultimo posto della classifica troviamo, questo fine settimana di gennaio, il segno del Cancro, forse uno dei segni più emotivi dell’intero Zodiaco. Da qualche tempo a questa parte vi sentite perseguitati dalla sfortuna: ogni giorno è un susseguirsi di piccoli intoppi e imprevisti, che sembrano non darvi tregua. Forse derivano dalla vostra insofferenza generalizzata? Sta di fatto che la situazione vi rende alquanto nervosi e intolleranti verso tutto e tutti e, cercate un vero e proprio capro espiatorio, che si prenda le responsabilità di tali sfortune.

Scaricare sugli altri le vostre frustrazioni personali non è proprio il metodo migliore per superare tali avversità, ma sarebbe meglio cercare dentro di voi la soluzione, anche se con qualche difficoltà.

I segni zodiacali: scopri le date, le affinità e tutte le caratteristiche dei segni dello zodiaco

Secondo le stelle i Cancro troveranno la forza di reagire

Nel corso del fine settimana le avversità potrebbero intensificarsi, ma soltanto se continuerete a dare troppo peso alle singole cose che non vanno per il verso giusto, tralasciando invece ciò che di positivo sta accadendo durante le vostre giornate.

Siete troppo pessimisti e, sicuramente, questo vostro spirito non vi aiuta. Ci vorrebbe un bel cambio di prospettiva, a volte, per capire fino in fondo la vera validità delle cose che succedono ogni singolo giorno. Non date troppo spazio ai pensieri negativi, che non fanno altro che influenzare, ancora più negativamente, le giornate di sabato 22 e domenica 23, rendendole un vero e proprio incubo dal quale soltanto voi potete trovare le forze di uscire.