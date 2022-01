La Sposa: le location della nuova fiction di successo con Serena Rossi su Rai 1

Serie TV - Fiction

La realtà filmica non sempre corrisponde al vero. È quello che è accaduto nella fiction La Sposa. La storia di Maria si svolge tra Calabria e Veneto ma le riprese non hanno toccato nessuna di queste 2 regioni.

Su Rai1 domenica 16 gennaio è iniziata la nuova fiction La Sposa con Serena Rossi che promette numeri da capogiro. La storia di Maria ha già incantato circa 6 milioni di spettatori. La storia di Maria si sviluppa in un periodo ben preciso del nostro passato, quando l’Italia era nettamente divisa tra il nord ricco e il sud povero e arretrato. Il viaggio della protagonista, che dalla Calabria giunge in Veneto, è in realtà stato girato prevalentemente al nord, scopriamo insieme dove.

La Sposa: il nuovo successo di Rai 1

La mini serie Rai, che si articolerà in 3 puntate, è solo l’ultimo successo di una lunga serie.

A cominciare da Doc-Nelle tue mani, fino ad arrivare a Blanca, la tv di Stato sta facendo un ottimo lavoro per portare su un altro livello qualitativo le fiction per il piccolo schermo.

La scelta di una protagonista come Serena Rossi infatti non è casuale. Amata dal pubblico e reduce dell’enorme successo di Io sono Mia e Mina Settembre, ha assicurato a La Sposa un esordio trionfale.

Come ha raccontato a Domenica In, la sua carriera ha preso slancio dopo il film sulla vita di Mia Martini e da allora è stato un crescendo. Ora con La Sposa, e l’opportunità di raccontare la forza e la resilienza di una donna come Maria, Serena Rossi pare aver fatto nuovamente centro.

La Sposa: le location utilizzate per la serie

A rendere ancor più coinvolgente la fiction, ci sono le location. Trattandosi di una serie che si svolge in un periodo specifico del nostro passato, la produzione ha messo in piedi una macchina di ricerca delle ambientazioni davvero operosa. Malgrado la narrazione parta dalla Calabria per arrivare nel vicentino, le location scelte si trovano in Piemonte, Lazio e Puglia.

Per quanto riguarda il Piemonte, vedremo una tenuta agricola all’interno del Parco della Pellerina di Torino.

Via Monte di Pietà, via Frichieri e via Roma di Carignano. E ancora alcuni scorci di Crescentino, Alessandria e Fontanetto Po.

In Lazio le riprese si sono concentrate su Roma. Della Puglia invece, ritroveremo gli scorci della città di Monte Sant’Angelo che, come ha commentato il sindaco Pierpaolo d’Arienzo, “è stata scelta per la sua bellezza e il suo fascino“, come riportato da Vesuvio Live.

Infine, Vieste e a Vico del Gargano. Qui la troupe ha girato alcune scene nel periodo estivo. Un grande sforzo della produzione Endemol che ha visto coinvolti anche la Piemonte Film Tv Fund e la Film Commission Torino Piemonte, in sinergia con le amministrazioni locali.