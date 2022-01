GF Vip arriva un TikToker nella Casa: l’indiscrezione bomba sui prossimi ingressi nella casa

Grande Fratello

In queste ora sul web circola un'indiscrezione che riguarda i nuovi ingressi nella casa del Grande Fratello Vip e si parla anche di un modello e TikToker piuttosto famoso sul social.

In questi giorni Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi si preparano ad uscire dalla casa del Grande Fratello Vip e, dal momento che la fine del programma è ancora lontana (la finale dovrebbe andare in onda il 14 marzo) si pensa già ai sostituti del due vipponi. Nelle ultime ore è arrivata un’indiscrezione che potrebbe fare felici i fan più giovani del programma: nella casa potrebbe arrivare un modello e Tiktoker piuttosto noto sul social dei video.

Grande Fratello Vip: si cercano i sostituti di Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi

In queste ultime settimane i fan del Grande Fratello Vip hanno seguito con attenzione le moltissime novità che hanno sconvolto i gieffini; prima l’arrivo di Delia Duran, che ha portato scompiglio nella vita di Soleil Sorge, e poi la conferma che alcuni inquilini stavano riflettendo sull’abbandono della casa più spiata d’Italia.

Secondo le ultime indiscrezioni, dunque, si cercano i sostituti di Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi (il primo ufficializzerà la notizia nel corso della diretta del 24 gennaio, mentre l’altro non ha rivelato ancora una data ultima per l’uscita dal reality).

Dal momento infatti che il reality si dovrebbe concludere il 14 marzo, gli autori devono pensare a nuovi nomi per poter arrivare alla finale senza ulteriori problemi e con il numero di concorrenti previsti.

Alcune indiscrezioni – diffuse anche dal sito VeryInutilePeople – riportano che uno dei nomi pensati per i nuovi ingressi nella casa sarebbe quello di un Tiktoker piuttosto noto sul social dei video.

Per quanto riguarda l’identità del vippone, è stata ancora rivelata dall’esperto di gossip Amedeo Venza; secondo quest’ultimo, infatti, a varcare la porta rossa della casa sarebbe Antonio Medugno, modello e creator di TikTok originario di Napoli. Ovviamente vi ricordiamo che al momento si tratta solo di indiscrezioni e i diretti interessati non hanno ancora confermato la notizia.

Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi fuori dalla casa del Grande Fratello Vip: i motivi

Sembra insomma che gli autori siano già al lavoro per pensare ai nuovi vipponi che entreranno nella casa più spiata d’Italia; Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi dovrebbero essere presto fuori dalla casa del Grande Fratello Vip e per motivi decisamente diversi.

Mentre l’ex nuotatore ha bisogno di tornare alla normalità, date le attenzioni e la particolare routine che richiedono la sua condizione, Antinolfi dovrebbe invece uscire dalla casa a causa del lavoro.

Stando a quanto detto dallo stesso gieffino, e confermato dal fratello, il ragazzo ha dovuto prendere un permesso per poter partecipare al reality, ma ora è arrivato il momento di tornare alla propria vita. Se però l’uscita di Bortuzzo è stata data per certa, sull’ex di Soleil Sorge ancora non ci sono vere e proprie conferme, ma soltanto le sue dichiarazioni (fatte già diversi giorni fa alla coinquilina Manila Nazzaro).