Oroscopo Paolo Fox Acquario domani 26 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 26 gennaio. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno dell’Acquario! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Cari Acquario, la vostra giornata di mercoledì sembra essere interessata da un generale aumento della vostra competitività, ma forse potrebbe finire per mettervi in qualche scomoda situazione, specialmente sul posto di lavoro.

Cercate di non schiacciare i colleghi per prevalere voi, ascoltateli e dategli retta. Mentre, in amore, potreste avere bisogno di fare un pochino di chiarezza.

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 26 gennaio: amore

Questa giornata amorosa, insomma, sembra essere quasi determinante per voi, specialmente se da tempo aveste una relazione e voleste fare qualche passo avanti. È necessario, oltre che importante, che chiariate con la vostra dolce metà quello che volete ottenere, assicurandovi che i vostri desideri e ambizioni siano comuni!

Presto potreste dare il via a qualcosa, volendolo entrambi!

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 26 gennaio: lavoro

La giornata lavorativa, invece, vi vedrà illuminati da una vena combattiva che potrebbe avere sia esiti ottimi, che pessimi, in base a come decidete di applicarla. Dedicatevi tanto alla conclusione di piani e progetti che avete in ballo, ma se si trattasse di trovare una soluzione ad un problema, o di avviare qualcosa di nuovo, allora cercate di dare retta ai colleghi, senza ignorare la loro opinione.

Le previsioni per la settimana dell’Acquario

Carissimi nati sotto il segno dell’Acquario, nel corso di questa settimana sembra necessario che, in alcuni momenti, stiate un pochino più attenti all’amore. Siete in una buona fase di recupero, ma dovete stare attenti a non dare vita ad alcun litigio, perché secondo Paolo Fox potreste compromettere per intero questa possibilità.

Sul lavoro chiarite ciò che vi sembra oscuro, e poi date il massimo!