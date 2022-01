Oroscopo Paolo Fox Leone domani 26 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 26 gennaio. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Leone! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Per voi amici del Leone sembra aprirsi una giornata di mercoledì in cui l’amore sembra essere leggermente agitato, ma senza nessun tipo di litigio ad attendervi.

Cercate un po’ di relax e riposo, meglio non esagerare neppure sul lavoro. In questo campo, però, un buon accordo o un contratto vantaggioso sembra attendervi, ma comunque occhio a valutarlo a dovere prima di accettare.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 26 gennaio: amore

La giornata amorosa, insomma, non sembra essere esattamente al massimo della forma per voi carissimi Leone impegnati. Niente di grave, sembra semplicemente che non ci siano grosse novità o particolari migliorie nella vostra unione, ma comunque tutto è saldo e privo di ogni sorta di fastidio!

Amici single, per voi questo momento non è affatto vantaggioso, lasciate stare.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 26 gennaio: lavoro

Quanto, invece, sembra attendervi nella sfera lavorativa di questa giornata di mercoledì, carissimi Leone, sarà una giornata piuttosto tranquilla e produttiva il minimo indispensabile!

Non vi attendono particolari successi, ma neppure problemi concreti. Concentratevi su ciò che già avete in ballo, e dedicate grandi energie alla chiusura di contratti e accordi!

Le previsioni per la settimana del Leone

Amici nati sotto il segno del Leone, questa settimana sembra essere leggermente altalenante per voi, ma in generale dovrebbe lasciarvi delle buone sensazioni, almeno secondo le letture degli astri fatte da Paolo Fox. L’amore sembra essere illuminato da qualche novità, ma cercate di non essere troppo diffidenti nei confronti degli altri. Mentre, sul lavoro, Saturno vi metterà in difficoltà.