Oroscopo Paolo Fox Bilancia domani 28 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 28 gennaio. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno della Bilancia! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Amici della Bilancia, per voi si sta aprendo un venerdì colpito da un generale senso di stanchezza e affaticamento, che avrà soprattutto esiti amorosi.

Niente di grave, semplicemente non avrete le energie necessarie per organizzare qualcosa in serata, ma senza contraccolpi sul rapporto! Mentre, sul posto di lavoro questa sembra essere una giornata decisamente importante, state concentrati!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 28 gennaio: amore

In amore, insomma, non dovrebbero attendervi dei concreti problemi in questo venerdì, cari amici della Bilancia impegnati, ma la vostra stanchezza in serata potrebbe mettersi tra voi e il partner.

Non avrete la forza per organizzare qualcosa di particolare, ma nel frattempo potete comunque dedicarvi al partner e al rapporto, anche stando a casa e senza nessun piano particolare!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 28 gennaio: lavoro

Sul posto di lavoro, invece, questa giornata di venerdì sembra essere veramente ottima, purché riusciate a rimanere concentrati in ogni suo passo più complesso, carissimi Bilancia.

Le cose da fare sono tante, ma fortunatamente voi avete anche una grandissima determinazione ad animarvi!

Datevi tanto da fare, le soddisfazioni non mancano e il successo è sempre più vicino!

Le previsioni per la settimana della Bilancia

Carissimi nati sotto il segno della Bilancia, questa non sembra essere stata una buona settimana per l’amore, ma sembra anche che possiate recuperare nel fine settimana. Venere, stando alle letture fatte da Paolo Fox, dopo avervi causato alcune giornate litigiose, dovrebbe avervi lasciati tranquilli. Sul lavoro, invece, l’impegno sembra poter pagare, prima di domenica, datevi da fare!