Oroscopo Paolo Fox Leone domani 28 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 28 gennaio. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Leone! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Amici del Leone, il venerdì che aspetta voi sembra essere veramente ottimo e promettente per la sfera amorosa! Se aveste perso un po’ di terreno con il partner, ora una nuova voglia di mettere le cose a posto dovrebbe aiutarvi ad aprirvi e a recuperare un pochino, approfittatene!

Mentre, sul lavoro tutto dovrebbe procedere bene, ma date il massimo solamente nel pomeriggio.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 28 gennaio: amore

Questa giornata amorosa, insomma, sembra essere piuttosto buona per voi, permettendovi quasi sicuramente di mettere la parola fine alle questioni sorte tra voi e il partner nell’ultimo periodo, carissimi Leone impegnati!

Dedicatevi tanto a questo, specialmente se ci teneste veramente! Amici single, per voi gli astri non hanno alcuna promessa, ma nulla vi impedisce di uscire!

Oroscopo Paolo Fox Leone, 28 gennaio: lavoro

Dal punto di vista del lavoro, invece, questa giornata di venerdì non sembra essere esattamente vantaggiosissima, ma qualche bel traguardo dovreste poterlo raggiungere!

Cercate solamente di non impegnare troppe energie di mattina, perché sembra essere leggermente infruttuoso, mentre nel pomeriggio alcune situazioni volgeranno completamente a vostro favore!

Le previsioni per la settimana del Leone

Carissimi nati sotto il segno del Leone, questa settimana sembra essere stata leggermente altalenante, ma senza grossi esiti futuri, almeno stando alle letture degli astri fatte da Paolo Fox. L’amore, dopo piccole difficoltà e fastidi, dovrebbe migliorare parecchio entro il fine settimana, che dovrete dedicare al recupero con il partner. Sul lavoro, tutto ingranerà bene, ma lentamene.