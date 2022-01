Roberta Capua è guarita dal Covid e si prepara per Sanremo: “E carica come non mai per PrimaFestival”

TV e Spettacolo

In queste ore Roberta Capua ha dato l'annuncio di essere guarita dal Covid e di essere assolutamente pronta per tornare su Rai1 con il PrimaFestival di Sanremo.

Sono stati giorni intensi per Roberta Capua, che una settimana fa ha scoperto di essere positiva al Covid. La donna è stata infatti scelta per la conduzione del PrimaFestival di Sanremo e si è temuto di doverla sostituire all’ultimo minuto. Fortunatamente però la conduttrice oggi è guarita e ha scritto un annuncio sui social in cui conferma ai fan di essere pronta per questa nuova avventura.

Roberta Capua: tampone negativo per la conduttrice del PrimaFestival di Sanremo

Dopo giorni di incertezza sulla presenza di Roberta Capua, il tampone è risultato negativo per la conduttrice del PrimaFestival di Sanremo.

A riportare la notizia è stata la diretta interessata sui social, grazie ai quali si è rivolta ai fan per rassicurarli: “Carica come non mai per PrimaFestival! Le tre dosi di vaccino mi hanno permesso di affrontare il contagio senza complicazioni e, fortunatamente, in tempi rapidi – dichiara l’ex Miss Italia su Twitter – Un enorme GRAZIE a tutti per le tantissime testimonianze d’affetto“.

Fortunatamente, dunque, tutto si è risolto per il meglio e, a pochissimi giorni dall’inizio del Festival, anche la questione Roberta Capua si può dire risolta. La conduttrice potrà essere al fianco di Ciro Priello e Paola Di Benedetto per il PrimaFestival, che inizierà sabato 29 gennaio su Rai1 subito dopo il tg delle ore 20 – e andrà dunque a sostituire I Soliti Ignoti di Amadeus (che sarà impegnato con la kermesse musicale).

…E carica come non mai per #PrimaFestival!

Le tre dosi di vaccino mi hanno permesso di affrontare il contagio senza complicazioni e, fortunatamente, in tempi rapidi.

Un enorme GRAZIE a tutti per le tantissime testimonianze d’affetto!#RobertaCapua #Sanremo2022 pic.twitter.com/ck7M6eimGC — Roberta Capua (@Roberta_Capua_) January 27, 2022

Festival di Sanremo, il covid ha minacciato la kermesse musicale

Non è stata solo la possibilità che Roberta Capua potesse non essere presente al PrimaFestival a creare qualche grattacapo agli autori del Festival di Sanremo, il Covid ha minacciato la kermesse musicale anche in altri modi.

Di recente infatti anche uno dei big in gara, Aka7even, ha annunciato di essere positivo al virus.

In questi giorni inoltre anche Simona Ventura ha dovuto rinunciare alla kermesse musicale, annunciando di essere positiva al Covid e di doversi assentare dalla finale del Festival. A Sanremo si è dunque costretti a fare il conti con il virus; non a caso in queste ore si è anche parlato di cosa accadrebbero se lo stesso Amadeus dovesse risultare positivo all’ultimo minuto.