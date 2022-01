Ciro Priello, Roberta Capua e Paola Di Benedetto sono i conduttori del PrimaFestival di Sanremo

Programmi TV

Il leader dei The Jackal si prende la conduzione del PrimaFestival in compagnia di due volti noti come quello di Roberta Capua e Paola Di Benedetto.

Il consueto show che anticipa la messa in onda del Festival di Sanremo cambia padroni di casa dopo essersi affidato nella scorsa edizione all’insolito trio composto da Giovanna Civitillo, Valeria Graci e Giovanni Vernia. Ad anticipare la kermesse canora più amata d’Italia ci penserà un nuovo spumeggiante trio che vede come punta di diamante il comico napoletano Ciro Priello, componente storico della formazione dei The Jackal. Al suo fianco in questa nuova avventura del PrimaFestival che lo lo riporta a contatto con la musica dopo la trionfale partecipazione a Tale e quale Show ci saranno Roberta Capua e la speaker radiofonica ed ex gieffina Paola Di Benedetto.

I nuovi conduttori del PrimaFestival 2022

Il PrimaFestival è ormai da considerarsi il vero e proprio antipasto del più importante Festival di Sanremo che a qualche minuto di distanza dalla messa in onda della vera e propria gara, fornisce al pubblico collegato da casa una sorta di anteprima leggera e simpatica di quello che si vedrà dal palco del Teatro Ariston.

Nel corso degli anni la trasmissione ha preso sempre più importanza nell’apparato televisivo della kermesse andando a sondare le emozioni e le sensazioni dei protagonisti qualche minuto prima della nuova serata.

Uno spazio di 15 minuti condensato di gag ed approfondimenti interessanti in compagnia di alcuni dei volti più attesi della competizione che porta il telespettatore nel cuore del Festival.

Il 2022 intende fornire nuovamente al pubblico la possibilità di respirare l’atmosfera fuori dal Teatro Ariston con la messa in scena di un PrimaFestival all’altezza delle aspettative. Per riuscirci la squadra della Rai ha deciso di puntare su tre volti noti al suo pubblico come quelli di Ciro Priello, Roberta Capua e Paola Di Benedetto. Il fresco vincitore della prima edizione di LoL si riprende gli schermi di Rai1 dopo la partecipazione da assoluto protagonista di Tale e quale Show mentre la più navigata dei tre è sicuramente la rilanciata Capua che ritorna nella serata del canale dopo gli ottimi ascolti del suo show estivo.

Infine Paola Di Benedetto, ex gieffina ed ex Madre Natura di Bonolissiana memoria, continua il suo forte connubio con la musica che l’ha fatta imporre come apprezzata speaker radiofonica oltre che come conduttrice dell’Hot Factor di Sky.

I primi superospiti del Festival di Sanremo 2022

La nuova edizione del Festival si avvicina sempre di più e questi sono giorni di grande fermento ricchi di ufficialità e tante sorprese.

A fare il paio con la notizia dei conduttori del PrimaFestival negli ultimi giorni sono anche arrivati i primi nomi dei superospiti delle kermesse.

Per la gioia dei fan saranno ospiti di una dele cinque serata del Festival proprio i vincitori dello scorso anno i Maneskin, ultimi ospiti annunciati dopo la conferma dell’arrivo a Sanremo di Checco Zalone prima e Cesare Cremonini poi.