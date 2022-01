Oroscopo Paolo Fox Bilancia domani 29 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 29 gennaio. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno della Bilancia! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Carissimi Bilancia, in questa giornata di sabato sembra necessario che stiate particolarmente attenti al rapporto amoroso. Il periodo non è dei migliori per l’amore, ed in generale potreste trovarvi a litigare per ogni minima cosa.

Sul lavoro vi attendono delle buone proposte, magari offerte lavorative, oppure accordi e contratti, ma state attenti a valutarle a dovere prima di accettare.

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox del 29 gennaio per tutti i segni:

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 29 gennaio: amore

La giornata amorosa, insomma, non sembra essere affatto buona per voi amici della Bilancia, specialmente se impegnati in una relazione in crisi. I litigi e i battibecchi non dovrebbero mancare, ed in generale voi vi sentite ormati schiacciati dal rapporto.

Magari è il momento di affrontare la situazione per cercare qualche nuova via che vi renda più sereni e tranquilli.

Curioso di sapere come andrà il 2022? Leggi le previsioni di:

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 29 gennaio: lavoro

Dal punto di vista del lavoro, invece, questo sabato sembra essere, in generale, piuttosto buono e tranquillo, interessato anche da un paio di proposte ed offerte! Tuttavia, cari Bilancia, non prendete mai decisioni di petto, perché alcuni di questi sembrano essere esclusivamente dei pessimi tranelli.

Occhi aperti, non fatevi trascinare dall’entusiasmo perché potrebbe danneggiarvi.

Sei curioso di sapere se sei tra i 4 segni più fortunati per l’anno 2022? Scoprilo!

Le previsioni per la settimana della Bilancia

Carissimi nati sotto il segno della Bilancia, questa non sembra essere stata una buona settimana per l’amore, e forse il fine settimana vi aprirà gli occhi in merito. Venere, stando alle letture fatte da Paolo Fox, dopo avervi causato alcune giornate litigiose, potrebbe avervi anche portati al capolinea. Sul lavoro, invece, l’impegno sembra poter pagare, prima di domenica, datevi da fare!