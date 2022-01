Oroscopo Paolo Fox Gemelli domani 29 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 29 gennaio. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno dei Gemelli! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Carissimi Gemelli, questa giornata di sabato sembra essere piuttosto buona per voi, che sarete spinti a dedicarvi parecchio ai vostri interessi e alle cose che vi fanno stare bene!

In particolare, Venere sembra volervi far vivere delle ottime ore di compagnia con il partner, ma anche garantirvi qualche nuova emozione, amici single! Sul lavoro molto dipende dalle vostre ultime giornate.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 29 gennaio: amore

Quello che, insomma, dovrebbe attendervi in amore in questa giornata di sabato sembra essere piuttosto buono, specialmente se la relazione fosse priva di problemi!

Venere vi permette di pensare tanto a questa sfera, migliorando l’intesa con la vostra dolce metà, nel caso ne abbiate una! Mentre, voi single forse dovreste lasciarvi andare un pochino per trovare un nuovo sentimento!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 29 gennaio: lavoro

Dal punto di vista dell’impegno lavorativo, invece, carissimi Gemelli, sembra che possiate attraversare una giornata tranquilla e soddisfacente, ma molto dipende da come sono andate le ultime giornate.

Se, infatti, foste incappati in qualche problema recentemente, o aveste mandato un progetto in crisi, allora questa giornata non sarà affatto ottima, ma piuttosto impegnativa.

Le previsioni per la settimana dei Gemelli

Carissimi amici nati sotto i Gemelli, nel corso di questa settimana sembrate aver attraversato delle ottime giornate, abbastanza soddisfacenti! Secondo Paolo Fox, l’amore potrebbe darvi qualche fastidio nel corso del fine settimana, ma comunque Venere è con voi. Sul lavoro da venerdì tutto dovrebbe essere migliorato abbastanza, ma alcune questioni sembrano richiedere attenzioni.